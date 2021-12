Amici 21: uno contro l’altro sia tra gli allievi che tra i prof!

Amici 21, gli allievi uno contro l’altro portano il caso anche tra i professori: cosa sta succedendo al talent show di Maria De Filippi.

Questa nuova edizione di Amici si sta facendo notare al momento più che per il talento degli allievi, per la loro indisciplina. Di recente, un nuovo caso ha fatto scoppiare la polemica sia tra i ragazzi stessi che tra i professori, tutti uno contro l’altro.

Come abbiamo visto, i ragazzi sono stati aspramente rimproverati per il disordine nelle loro stanze, con tanto di lezione “morale” della De Filippi che ha chiamato in studio un giovane scartato ai provini, che nonostante questo lavora e si dedica alla musica.

I toni sono accesissimi e al talent show pare veramente regnare il caos: ecco cosa sta succedendo dopo le punizioni assegnate, i rapporti non sono mai stati così tesi.

Allievi 21, tutti contro tutti fra allievi e professori

C’è veramente un clima pesante all’interno del talent show della De Filippi; agli allievi, definiti “bimbetti viziati” dalla Celentano, sono state inflitte delle sonore punizioni.

Ad esempio, la Pettinelli ha obbligato ad Albe di andare a pulire gli studi, la scuola e i bagni della sala relax, mentre Rudy Zerbi ha chiesto a LDA di pulire e tenere in ordine l’intera casetta per una settimana.

Considerato il disordine, ai ragazzi è stata imposta la pulizia; non tutti però hanno preso bene questo provvedimento disciplinar e, una volta tornati in casetta, sono iniziati i malumori.

LDA, riflettendo sull’accaduto, ha fatto autocritica sottolineando di non aver avuto abbastanza “carattere” per mettere in riga Albe. “Questo lo vedo come un insegnamento per crescere caratterialmente” le parole del figlio di Gigi d’Alessio, che pare almeno stia sfruttando la pessima situazione che si è creata per migliorarsi.

Molto diverso da quello di LDA lo sfogo di Albe, che si è confrontato con tutti i suoi compagni; il ragazzo ci ha tenuto a sottolineare come non sia disordinato, ma che abbia solamente fatto “un paio di c***ate”).

Duro scontro invece fra Nicol e Rea, che dopo aver visto le immagini hanno avuto un diverbio accesissimo; Rea, in particolare, si è rivolta verso Nicole dicendole: “Non venirmi a dire ah dovevi dirlo che io pulivo!“, con Nicole che ha risposto imbestialita che non aveva nessuna intenzione di prendersi una colpa non sua.

Anche Christian, Dario e Mattia si sono accusati l’uno con l’altro per non aver pulito, oppure rimproverano il fatto di aver scaricato la colpa sull’altro; toni accesissimi tra tutti i ragazzi, che possono comunque per lo meno imparare una lezione di vita.