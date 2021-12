Uno degli aspetti più fastidiosi della cucina è quando il cibo si attacca al fondo della padella, bruciandosi inevitabilmente.

Risulta abbastanza fastidioso il problema del cibo che si attacca al fondo della padella. Non tutti inoltre hanno la possibilità di rinnovare completamente gli strumenti da cucina, munendosi di pentole che nascono come antiaderenti. Ecco perché i due trucchetti di cui ti parleremo oggi, ti serviranno per evitare questo piccolo e per niente simpatico inconveniente. Scopriamo insieme come evitare che il cibo si attacchi alla padella.

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: riesci ad aprire la credenza senza far cadere nulla?

Ecco due trucchetti per non far attaccare il cibo

Prima di tutto dovete assicurarvi che la vostra pendola/padella sia realizzata in acciaio inossidabile, in caso contrario sarebbe meglio cambiarla per evitare di ingerire sostanze tossiche, la cui origine è l’usura dello strumento. A questo punto posizionatela sul fuoco e lasciate che si intiepidisca, dopodiché spargete un velo di olio di cocco e ungete l’intera superficie in modo uniforme. Aggiungete sale fino e, con un pezzo si Scottex pulito, ripulite la padella dal sale e olio in eccesso. Ora potrete iniziare a cucinare, proprio perché questo procedimento creerà una pellicola di protezione NON permanente (il procedimento dovrà essere ripetuto una volta perso l’effetto).

LEGGI ANCHE —> Test: che bevanda calda preferisci, tre tè cioccalta calda e caffè? Ecco chi sei

Un’altra accortezza consiste nel controllare i tempi di cottura: errore comune è quello di inserire il cibo quando la padella è ancora fredda o tiepida e questo passaggio lo farà attaccare inevitabilmente al fondo. Scaldate prima la padella e, per assicurarvi che abbia raggiunto la temperatura giusta, fate cadere un paio di gocce d’acqua. Se queste ultime cominciano a ‘friggere’ e separarsi, allora la padella è sufficientemente calda. Il cibo, in questo modo, non si attaccherà e, di conseguenza, non si brucerà inevitabilmente.