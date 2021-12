Arriva un nuovo sostegno economico. Si tratta del bonus genitori separati e divorziati: ecco come e quando richiederlo

È in dirittura d’arrivo un nuovo bonus dedicato a quelle famiglie con una situazione difficile. Il bonus genitori separati e divorziati è un’agevolazione inserita nel nuovo decreto fiscale, che vedrà un importo massimo di 800 euro al mese.

In questo articolo parleremo del bonus genitori separati e divorziati e di come e quando richiederlo. Si tratta di un bonus utile a sostenere le spese dell’assegno di mantenimento dei figli, con l’obiettivo di dare una mano a quei genitori che, a causa della pandemia, hanno cessato la loro attività lavorativa.

Bonus genitori separati e divorziati: ecco come e quando richiederlo

Con l’arrivo della pandemia, è cresciuta l’esigenza da parte di molte famiglie, di ricevere sostegni per sopperire alla perdita totale o parziale di lavoro. In reazione alla crisi economica che ha colpito anche il nostro Paese, il governo ha stanziato alcuni aiuti come il bonus genitori separati e divorziati: ecco come e quando richiederlo.

LEGGI ANCHE –> MARMELLATA DI MANDARINI: COME PREPARARLA SENZA BUTTARE NEMMENO LE BUCCE

La somma stanziata per far fronte al bonus genitori separati e divorziati, per il 2021, ammonta a circa 10 milioni di euro. Questo nuovo sostegno economico è stato pensato per quel genitore che, in caso di separazione o divorzio, vive da solo ed è impossibilitato a versare l’assegno di mantenimento per i figli che vivono con l’altro genitore.

Tuttavia, deve essere dimostrabile che questa inadempienza sia la diretta conseguenza della crisi pandemica. Tradotto, il genitore deve aver smesso di lavorare, in maniera parziale o totale, a partire dal 2020. Andando più nello specifico, la durata minima della sospensione lavorativa deve essere di 90 giorni, mentre la riduzione del reddito deve corrispondere ad almeno il 30% rispetto al 2019.

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: TROVA IL PANDA TRA LE PILLOLE, NESSUNO CI RIESCE

Le modalità di verifica dei suddetti requisiti per l’erogazione del bonus verranno definite nelle prossime settimane. Non si conoscono infatti tutti i dettagli per accedere al bonus e si attende l’approvazione del decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.