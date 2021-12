Ecco un nuovo rompicapo per voi: una credenza che, se aperta, rischia di far cadere a terra tutti i piatti. E voi cosa fareste per evitare che tutte le stoviglie si frantumino? Vediamo insieme la soluzione.

“Ecco una credenza che non potrà mai essere aperta” ha scritto ironico Tseng Shao-Tsen sotto la sua foto pubblicata su Facebook, e ancora non sapeva che quel post sarebbe diventato in poco tempo un rompicapo virale sui social.

Tseng ha spiegato al ‘Mail Online’, che l’ha raggiunto per un’intervista dopo il boom della sua foto, come sono andate le cose: l’immagine era stata scattata dalla disperata madre di un suo amico che gli ha chiesto di aiutarlo a trovare una soluzione su internet.

La fotografia ha scatenato la curiosità degli utenti del social di Mark Zuckerberg che si sono precipitati a commentare sotto al post fornendo diverse soluzioni per riuscire ad aprire la credenza senza che tutti i piatti cadano per terra e si frantumino in mille pezzi. E così l’immagine in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo: pensate che il post conta più di 12.000 like, 300 condivisioni e 700 commenti.

Prima di leggere le risposte delle persone su Facebook, molto simpatiche e sicuramente creative, prova a pensare a cosa faresti tu in una situazione simile. Spremi le meningi, prenditi tutto il tempo necessario e prova a capire come reagiresti e a come risolveresti questo rompicapo!

Fatto? Bene, adesso vediamo insieme le risposte che hanno dato le altre persone!

Il rompicapo della credenza: i consigli degli utenti su Facebook

In tantissimi hanno provato a dare suggerimenti sul modo migliore per salvare i piatti. C’è anche chi si è arreso in partenza: “Mettici una pietra sopra e compra dei piatti nuovi“, ha infatti commentato qualcuno.

Qualcun altro invece ha pensato ad una soluzione molto creativa: “Vendila ad una galleria d’arte“, ha infatti ironizzato. O, ancora, un utente social ha addirittura fornito un suggerimento alquanto bizzarro, che pur di salvare i piatti sacrificherebbe la credenza: “Basta rompere il vetro dove i piatti non sono in contatto con esso e usare le mani per spostarli“, ha infatti commentato una persona, ma in questo caso ci sarebbe comunque qualcosa di rotto, e questo non era certo l’intento iniziale.

Ma, quindi, come risolvere questo rompicapo lasciando intatti sia la credenza che i piatti? Tra i commenti sono spuntate diverse soluzioni che potrebbero effettivamente funzionare, ad esempio l’utilizzo di coperte spesse, posizionate per terra oppure tenute in mano per attutire l’impatto dei piatti ed evitare così che si rompano cadendo.

Ma c’è un metodo che alla fine la madre dell’amico di Tseng ha utilizzato e che si è rivelata vincente. Come lui stesso ha raccontato, la madre dell’amico ha aperto leggermente un’anta e ha usato la mano per tenere i piatti, poi ha spinto ulteriormente la porta. Tutti i piatti così sono stati portati in salvo!

E tu avevi trovato la soluzione? Prova a condividere questo rompicapo con i tuoi amici per vedere se riescono a trovarla!