Non tira una bella aria tra la first lady e il nuovo deputato. Lolita è in guerra con le ammiratrici di Antonito. Ecco le anticipazioni di Una Vita

Arrivano puntuali le anticipazioni di Una Vita. Le trame rivelano che Lolita è in guerra con le ammiratrici di Antonito. Il nuovo deputato ha scoperto, infatti, di avere un nutrito numero di giovani ammiratrici, ma la bella Lolita non l’ha presa affatto bene.

I due, infatti, sembrano essere ai ferri corti a causa delle avances di alcune giovani fan nei confronti del nuovo deputato. Questo ha portato Lolita ad entrare in guerra con le ammiratrici di Antonito. Ecco cosa succederà, dunque, nella prossima puntata di Una Vita.

Una vita: Lolita in guerra con le ammiratrici di Antonito

Antonito ha deciso di entrare in politica e di fondare la sua carriera alla rincorsa del potere. Dopo una dura battaglia durante le elezioni, il giovane figlio di Marcos è riuscito ad imporsi e a diventare deputato. Il grande successo ha portato Antonito ad ottenere una grandissima popolarità e un folto gruppo di ammiratrici.

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo: ecco la confessione della crisi matrimoniale

Ma Lolita, moglie e first lady di Antonito, non è affatto soddisfatta di quello che sta succedendo. Insospettita dal recente successo del marito, Lolita ora è in guerra con le ammiratrici di Antonito. Dopo averlo accusato di trascurare il proprio figlio, infatti, adesso teme che possa essere sedotto.

La first lady, infatti, non riconosce più suo marito. Da quando è iniziata la sua carriera politica Antonito ha iniziato a prendere le distanze dalla famiglia. A peggiorare le cose ci sarà il timore di Lolita che suo marito possa essere sedotto dalle ammiratrici.

LEGGI ANCHE —> U&D: Matteo Ranieri confessa cosa succede nel programma

Dunque, la bella Lolita passerà dai timori alle minacce: se Antonito continuerà a trascurare la famiglia, privilegiando la vita pubblica e la politica, Lolita farà una sceneggiata pubblica che lederà l’immagine del giovane politico. Cosa succederà dunque in casa Palacios? Per scoprirlo l’appuntamento è al 9 dicembre alle 14:10, su Canale 5.