U&D: Matteo Ranieri confessa cosa succede nel programma

U&D, il tronista Matteo Ranieri si confessa e spiega a tutti cosa sta succedendo: momento di imbarazzo per l’ex della Codegoni.

A Uomini e Donne, in queste ultime puntate, pare essere davvero successo di tutto. Gemma, ancora lontana a causa del COVID-19, ha comunque ritrovato il sorriso grazie al corteggiatore Leonardo, mentre Biagio è stato vittima di duri attacchi da parte di pubblico ed opinionisti.

Non se la passano meglio, anche se in altri ambiti, le due troniste Roberta e Andrea Nicole, sempre più in crisi per la loro scelta; chi appare raggiante è invece Matteo Ranieri, ritornato al programma (dopo esserne uscito lo scorso anno mano nella mano con Sophie Codegoni) per prendersi il trono lasciato scoperto da Matteo e ancor prima da Joele.

Recentemente, Ranieri si è trovato a fare una confessione davanti a tutti, mostrandosi anche piuttosto in imbarazzo; ecco cosa è successo al tronista.

U&D Matteo Ranieri si confessa imbarazzato

Durante il momento dedicato a lui e Martina, la sua nuova corteggiatrice, Matteo si è ritrovato a guardare l’esterna davanti a tutti con parecchio imbarazzo; a quanto pare, a differenza delle altre ragazze, la Viali pare aver incantato il tronista.

Riguardandosi nel video, l’ex fidanzato di Sophie Codegoni si è lasciato andare ad una confessione forse inaspettata: “E’ strano vedermi così”, ha spiegato Matteo, in riferimento al suo comportamento per tenere testa a Martina, per cui Gianni Sperti ha usato delle parole decise.

“Per l’età che ha è molto spinta. E’ provocante. Si fa notare” le parole dell’opinionista, con la De Filippi che però ci ha tenuto a ‘correggerlo’, sintetizzando il comportamento di Martina come quello di una ragazza bella che sa di esserlo.

Ranieri sembra totalmente stregato da lei: “Volevo sotterrarmi, mi fa strano vedermi da fuori, non sono bravo a provocare. Quando mi guardo dico ma cosa sto facendo. Un po’ mi vergogno” spiega il tronista, sottolineando (come già fatto in precedenza) la sua timidezza.

L’esterna ha suscitato comunque polemiche tra le corteggiatrici di Ranieri, che ha comunque sottolineato come nessuna si sia alzata per fargli gli auguri di compleanno. Tra le più deluse forse Giada: “Ci sono rimasta male” le parole della ragazza.

Il tronista ha risposto di essere stato forse un po’ incoerente, considerando come abbia scelto di ballare con lei ma poi abbia scelto di usare una delle due esterne con Martina. Questa volta, per il ballo Matteo non ha dubbi, ma ha fatto una richiesta: “Possiamo ballare tutti insieme? Perchè da solo mi vergogno!” l’esclamazione del tronista fra le risate generali.