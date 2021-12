Natale: Vecchi calendari o carta di giornale, ecco l’utilizzo che non ti aspetti!

Vediamo insieme come possiamo utilizzare in modo molto creativo i vecchi calendari che abbiamo in casa, oppure carta che non utilizziamo.

A Natale ci piace a tutti fare mille regali alle persone che ci stanno a cuore, ed ovviamente anche un bel pacchetto regalo fa la sua figura.

Ma spesso dobbiamo andare a comprare la carta, ma per quest’anno ecco una bellissima idea per riciclare e risparmiare con quello che abbiamo in casa, vediamo meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> Zenzero candito: Ecco la ricetta per farlo in casa in modo super veloce!

Possiamo fare davvero tantissime cose con la carta che abbiamo in casa e che non abbiamo giustamente buttato nel corso dell’anno.

Natale: come utilizzare la vecchia carta ed i vecchi calendari

In alcuni calendari ci sono almeno 12 fotografie, come giustamente i mesi dell’anno, e se ci piacciono in modo particolare, possiamo ritagliarle e farne dei bellissimi quadri, mettendone uno per cornice oppure facendo un grande quadro con quelle che preferiamo, magari due o tre.