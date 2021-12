Zenzero candito: Ecco la ricetta per farlo in casa in modo super veloce!

Vediamo insieme una ricetta che ci permetterà di fare dell’ottimo zenzero candito, da poter anche regalare a Natale.

I regali che prevedono cose alimentari sono sempre un’ottima cosa, come in questo caso possiamo vedere come preparare in casa dello zenzero candito.

Una ricetta molto facile e veloce, ma soprattutto ottima ed economica, vediamo tutti i passaggi nel dettaglio.

Spesso ci capita di vedere all’interno del supermercato queste fette o cubetti di zenzero con lo zucchero nei supermercati.

Zenzero candito: un’idea regalo incredibile

Lo zenzero fa molto bene per mille motivi, ovvero per la gola, oppure per calmare la nausea in gravidanza, oppure per migliorare la digestione, o per alleviare il dolore muscolare.

Ma arriviamo direttamente cosa ci serve per prepararlo, ovvero 500 grammi di zenzero pulito, 800 grammi di zucchero di canna, 1 litro di acqua.

Iniziamo con il dire che lo zenzero va pulito e sbucciato e poi affettato in modo sottile o a cubetti.

Le fettine dovrebbero essere di circa 3 mm sul fondo della pentola e coprirlo con acqua fredda, fino a superare 3 centimetri.

Bisognerà portarlo ad ebollizione e lasciarlo a fiamma bassa per circa 40 minuti, o fino a quando non sarà ammorbidito.

Possiamo altrimenti utilizzare la pentola a pressione e lasciandolo 15 minuti a fischiare, abbassando sempre la fiamma.

Adesso dobbiamo scolare lo zenzero, e metterlo in un’altra pentola con pochissima acqua, che ricopre appena lo zenzero e poi aggiungiamo lo zucchero di canna.

Lasciamo nuovamente evaporare il liquido per circa 30/35 minuti circa, passato questo tempo non ci resta che togliere con una schiumarola lo zenzero candito, facendo lasciar colare lo sciroppo, che puoi tenere da parte per yogurt, gelati, o dolci.

Possiamo anche congelarli come dei cubetti di ghiaccio, che successivamente mettiamo in una tazza di acqua bollente, facendo così una deliziosa tisana.