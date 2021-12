Caterina Balivo, ecco la confessione della crisi matrimoniale direttamente dalla conduttrice: il dettaglio emerge dal programma.

Amatissima da tutti i fan,c è molto seguita da tutti i suoi ammiratori sin dai tempo in cui giovanissima, all’inizio degli anni ‘2000, ha fatto il suo esordio in tv dopo la partecipazione a Miss Italia.

La campana classe ’80 è diventata nel corso di questi decenni un volto noto della Rai; con la sua solarità e il suo talento, si è costruita una brillante carriera come conduttrice, arrivando al timone di importanti programmi come Unomattina, Festa Italiana, Detto fatto e Vieni da me.

Una vita passata in Rai quella della Balivo, nonostante per Silvia Toffanin abbia deciso di recarsi in un studio Mediaset; proprio a Verissimo, la conduttrice ha avuto modo di parlare della crisi del suo matrimonio.

Caterina Balivo sulla crisi del suo matrimonio a Verissimo: cosa succede nella vita privata della conduttrice

Come sappiamo, dal 2014 la Balivo è sposata col manager finanziario Guido Maria Brera, con cui comunque aveva già una relazione diversi anni prima dopo il suo storico compagno, Nicola Maccanico; i due hanno due figli insieme, ma a quanto pare ultimamente le cose non sono andate benissimo.

Dopo una clip sulla sua famiglia, la conduttrice ha infatti rivelato alcuni retroscena sul suo matrimonio, affermando con certezza che la sua famiglia non è perfetta e che ci sono stati diversi problemi.

“Non esiste la famiglia perfetta, nemmeno la mia che è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme” spiega la Balivo, che confessa come alcune volte pensa che sia meglio stare da soli.

A quanto pare, la pandemia l’ha allontanata parecchio dal marito, come racconta quasi finendo in lacrime:“Io avevo voglia di vivere, viaggiare, comunicare, stare in mezzo alla gente. Lui no, è più orso, riflessivo, voleva stare tranquillo a leggere, mentre io volevo tornare alla vita di prima”.

Per superare le varie crisi è necessaria tanta forza di volontà e soprattutto un dialogo sincero col proprio partner: “Anche se ci sono dei giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, bisogna aspettare a farlo…” spiega la conduttrice, che per quanto delle volte si sia sentita “stufa” non è mai però arrivata a chiedere il divorzio.

“Bisogna essere bravi a parlarsi. Le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive” aggiunge ancora la Balivo, che si dice una persona molto impulsiva, che spesso tira fuori in maniera irruenta i suoi sentimenti e arriva anche a ferire le persone. Una confessione con tanta onestà quella della conduttrice, che con la sua collega Toffanin è riuscita ad aprirsi davanti alle telecamere.