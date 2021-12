Love is in the air: Aydan non si fida assolutamente di Eda

Vediamo insieme che cosa succederà oggi nel nuovo appuntamento della nostra amatissima soap opera Love is in the air.

Anche oggi, 9 dicembre, possiamo assistere ad una nuova giornata dove la soap opera turca va in onda.

Stiamo parlando ovviamente di Love is in the air, ma cerchiamo di capire meglio insieme che cosa possiamo vedere.

Iniziamo con il dire che Eda si è decisa e si è buttata tra le braccia di Burak per raccontare tutto quello che è successo in passato con Serkan, e su come è finita la loro relazione sentimentale.

Love is in the air: Eda confessa tutto?

Anche perchè il noto imprenditore della ArtLife, è assolutamente convinto che può riconquistare la sua bella amata, proprio mentre stanno lavorando insieme all’hotel a Sile.

Ma Aydan, ovvero la mamma di Serkan, non è convinta che Eda sia completamente onesta con il figlio e per questo motivo, quando incontra Deniz, gli chiede una favore, anche perchè sà perfettamente che la donna ha una cotta da tempo per lui.

Aydan, quindi chiede di partecipare anche lei al progetto di ristrutturazione, in modo tale da spiare ogni singolo movimento di Eda, che è sembrata eccessivamente in imbarazzo quando ha visto Serkan.

Eda, nel mentre, non sa di essere spiata da Aydan, ma inizia ad essere stanca di tutte le bugie che sta dicendo a Serkan.

La donna, infatti sta iniziando a pensare di dire tutta la verità al suo amato Serkan, perchè lei le vuole ancora molto bene, ma non sapendo come fare, inizia a scrivere una dolcissima lettere dove le parla anche della figlia Kiraz.

Ma la bella paesaggista la spedirà o la consegnerà a Serkan? Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda sempre alle 16.45 circa su Canale 5.