Zodiaco: queste coppie sono perfette insieme solamente in intimità

Zodiaco, queste coppie nell’intimità fanno scintille ma a quanto pare nella coppia sono incompatibili: con chi si abbina il vostro segno?

Tempo di amori entro la fine dell’anno. Da sempre ormai, sono tantissimi gli uomini e le donne che guardano all’oroscopo per capire con quale persona hanno maggiore affinità.

Sicuramente, non c’è mai una risposta certa, ma le varie caratteristiche dei segni possono aiutare ed essere indicative almeno per una situazione di partenza. Ma per quanto riguarda la chimica in camera da letto invece? Ecco i segni che hanno una grande attrazione l’uno per l’altro ma che, a quanto pare, rimane solamente circoscritta all’intimità.

Zodiaco, le coppie perfette nell’intimità: più amanti che partner

Capita, delle volte, di avere una forte attrazione per una persona ma di non riuscirci a costruire insieme qualcosa; per un rapporto duraturo l’attrazione fisica non basta e dunque, in determinate relazioni, rimane solamente una forte chimica in camera da letto.

Ecco le coppie che sono perfette nell’intimità ma, a quanto pare, sono più adatte per essere amanti piuttosto che partner uno dell’altra.

Toro e Leone

Il rapporto tra Toro e Leone è emotivo e appassionato, formando un unione che sicuramente lascia sempre il segno. Entrambi non hanno problemi nel manifestazioni pubbliche d’intimità, il che potrebbe portare imbarazzo.

Entrambi sono molto sensuali e provocatori, anche se nessuno dei due riesce ad ammettere i propri errori; due segni forti ed orgogliosi, pronti a scontrarsi per qualsiasi cosa e difficilmente trovano un punto d’incontro.

Scorpione e Acquario

Entrambi si attraggono per il loro comportamento eccentrico e per essere attenti alla particolarità; sono spiriti liberi che amano le discussioni intellettuali e profonde, senza avere paura di trattare determinati argomenti anche scottanti e importanti.

Lo Scorpione è avverso all’autorità, mentre l’Acquario tende sempre a considerarsi superiore agli altri; una relazione stabile tra loro due diventa quasi insostenibile per le tante occasioni di scontro.

Pesci e Bilancia

Sia il segno dei Pesci che quello della Bilancia hanno una visione positiva della vita, quasi da risultare privi di realismo; entrambi sono attratti dall’energia positiva ed è questo che li fa stare bene insieme.

Una relazione potrebbe però presto naufragare proprio per la mancanza di realismo, di un freno che riporti coi piedi per terra; né Pesci né Bilancia possono farlo l’uno per l’altro.

Toro e Ariete

Anche questa volta, troviamo due segni molto forti, brillanti e motivati; la voglia di fare li spinge a raggiungere il successo nella vita. Quando c’è da metterci la faccia, non si tirano indietro: la voglia di prendersi la scena e dare vita a grandi cose potrebbe unirli, ma intraprendere un percorso di questo tipo insieme può portare alla rottura.

Gemelli e Cancro

Il Cancro ha l’animo molto volubile e risulta quindi parecchio imprevedibile: gli sbalzi d’umore sono dietro l’angolo e non si può mai sapere quale sarà il suo comportamento, lasciandosi trasportare dalle emozioni.

Continui cambiamenti anche per il segno dei Gemelli, non sul piano delle emozioni però quanto su quello dei pensieri: i nati sotto questo segno sono tendenzialmente indecisi e impiegano molto tempo prima di prendere una decisione. Troppa instabilità in una relazione stabile tra questi due segni.

Leggi anche –> Amici anticipazioni: ecco il super ospite da Maria che non ti aspetti

Sagittario e Pesci

Entrambi i segni si affidano agli eventi fortuiti, lasciandosi trascinare da ciò che succede; i Pesci sono decisamente pigri e solitamente dipendono dalle decisioni degli altri.

Leggi anche –> Rompicapo: chi beve il caffè per primo? Nessuno risponde correttamente

Al contrario, il Sagittario è molto ambizioso e ama darsi da fare; inizialmente potrebbe anche bilanciare il Pesci, ma a lungo andare la relazione diventa insostenibile.