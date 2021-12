Love is in the air: Eda lo confessa finalmente a Serkan

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nell’appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 13 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Cerchiamo quindi di capire che cosa succederà ad Eda, o meglio cosa deciderà di fare per quanto riguarda il suo segreto con Serkan.

Come sappiamo per Eda sembra tutto così difficile, sta infatti lavorando ad un ottimi progetto lavorativo, ovvero la ristrutturazione dell’albergo di Deniz ma non sà come fare per il fatto che Kiraz è la figlia di Serkan, ma lui non ne è a conoscenza.

Eda confessa tutto a Serkan

Eda si è confidata con Burak di tutto quello che sta succedendo, e dei motivi, che dopo la malattia del bel proprietario della ArtLife, hanno portato alla fine della loro relazione.

E proprio dopo questa bella chiacchierata, sembra che la paesaggista abbia le idee molto più chiare di tutto quello che sta succedendo.

Infatti sta iniziando a pensare di confessare tutto a Serkan, anche perchè è giusto che sappia di avere una figlia.

Eda parla con Melek e Ayfer della sua intenzione, ma non sapendo se riesce a dire tutto in prima persona, decide che forse è meglio scrivergli una lettera, e di lasciarla nel suo ufficio.

Facendo in questo modo, ha anche il tempo di elaborare che cosa gli ha detto e nascosto per così tanto tempo, Melek però non è d’accordo.

La bella paesaggista, così inizia a pensare se scrivere o meno questa lettera o meglio confessione di quello che è accaduto 5 anni prima e sul motivo per il quale ha nascosto per tutto questo tempo la verità a Serkan.

Anche Aydan, pensa come è possibile raccontare tutto al figlio, e decide anche lei di scrivere una lettera proprio per dargli il modo di metabolizzare le parole che andrà a leggere.

Per il momento non sappiamo ancora se saranno mai consegnate queste lettere, ma possiamo attendere e vedere i prossimi episodi che andranno sempre in onda alle 16.45 circa su Canale 5.