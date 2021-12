Vi capita spesso di avvertire un calo di zuccheri? Ecco come rimediare facilmente a questo problema con qualche piccola accortezza.

Nonostante nell’immagine caricata ci siano dei golosissimi dolci, la mancanza di zucchero di cui parliamo oggi non è relativa allo zucchero raffinato, bensì alla cosiddetta ipoglicemia. Le persone affette da questa patologia, producono un quantitativo basso di insulina, la cui conseguenza è la mancanza di glucosio nel sangue. Questo problema può portare anche a svenimenti continui, conseguenti della spossatezza e della stanchezza del corpo.

E’ fondamentale per gli ipoglicemici controllare sempre il livello di insulina, anche per evitare episodi spiacevoli, come svenimenti, nausee forti o cefalee. Ecco quindi come affrontare questo fastidioso problema, ristabilendo il corretto quantitativo di glucosio nel sangue.

Ipoglicemia – Ecco come controllarla e trovarne rimedio

Uno dei rimedi più facilmente attuabili consiste le portarsi sempre dietro una fonte di zucchero, che può essere una caramella, una bustina di zucchero, bevande dolci o succhi di frutta ecc. In questo modo, al primo segnale di basso livello di insulina, il soggetto interessato potrà ristabilire, almeno in minima parte, i livelli di glucosio nel sangue.

Tuttavia, l’elemento davvero infallibile rimane il glucagone, un ormone che ad oggi è facilmente accessibile a tutti. La difficoltà di quest’ultimo però, risiede nella somministrazione che va fatta direttamente nel sangue (uso della siringa). Essendo l’ipoglicemia in alcuni casi fatale, è necessario che le persone intorno al soggetto interessato siano pronte ad ogni evenienza e, soprattutto, devono avere la forza di iniettare il glucagone in caso di necessità.

Come afferma Enzo Bonora, professore ordinario di endocrinologia: “Vanno addestrati parenti, amici, compagni di lavoro e svago, a cercare il glucagone nelle tasche o nello zaino e somministrarlo senza indugi […] l’ipoglicemia può essere fatale”.