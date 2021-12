Siete delle persone creative ed ecologiche? Ecco come riciclare un paio di calze vecchie, trasformandole in fasce per capelli.

Capita spesso di avere a disposizione una miriade di oggetti in casa che non si utilizzano più. Magari avevate acquistato un capo di abbigliamento che ora non va più di moda, ma che in ogni caso non è ancora usurato a tal punto da buttarlo. Oggi, ad esempio, parleremo di collant, capo che non manca mai nell’armadio di una donna: possono avere diversi colori, fantasie e disegni diversi, per soddisfare le fantasie di tutto il genere femminile. Avete per caso delle calze che non mettete più? Forse non vi sentite più a vostro agio con le collant verde bottiglia, oppure rosse a quadri? Bene, niente paura, ora vi insegneremo a trasformare le vostre calze in bellissime fasce per capelli. Ecco il procedimento.

Da collant a fasce per capelli – Il procedimento

Prima di tutto, prendete un paio di vecchie calze, tagliate la punta e il punto di congiungimento nella fascia del bacino, fino ad ottenere una striscia di tessuto. A questo punto, cingete la testa e prendete la misura del capo, dopodiché tagliate il tessuto in eccesso.

E’ arrivato il momento di realizzare la fascia, step per il quale non vi servirà né l’ago, né tanto meno la macchina da cucito. Prendete la stoffa scartata e tagliate una piccola striscia di tessuto, dopodiché piegate la parte selezionata a metà e legate le estremità con la striscia di tessuto ricavata dallo scarto.

Tecnicamente la fascia è già pronta, ma ora è venuto il momento di far sfogare la vostra fantasia e creatività. Per renderla più particolare, ad esempio, potete cucire sul punto di incontro un simpatico bottone, di colori neutri oppure rosso, giallo, blu e così via. Potete anche tagliare delle forme geometriche con un pezzo di stoffa di colore diverso e realizzare una fascia più particolare. Insomma, una volta realizzato ‘lo scheletro’ il gioco è nelle vostre mani! In questo modo potrete riciclare un paio di calze vecchie, senza necessariamente buttarle nel cestino. Buon divertimento!