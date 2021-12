Aleggia il mistero sulla prossima puntata di Una Vita: Genoveva viene sconvolta da una scatola. Cosa conterrà e perché è così spaventata?

Sarà una puntata intrisa di mistero quella che, il 10 dicembre 2021, andrà in onda su Canale 5. Nella prossima puntata di Una Vita, infatti, ci saranno delle novità che sconvolgeranno alcuni protagonisti della soap opera spagnola amatissima dal pubblico italiano.

Come abbiamo visto nella scorsa puntata, un misterioso pacco, consegnato da un uomo ignoto, è giunto a casa della Salmeron. Genoveva viene sconvolta da una scatola il cui contenuto le porterà preoccupazione e disagio. Ma cosa contiene?

Una vita: Genoveva viene sconvolta da una scatola

A quanto pare, Genoveva è tormentata da qualcuno che non vuole darle tregua. La dark lady continua a riceve minacce ed è continuamente pedinata da un uomo a volto coperto. La Salmeron è terrorizzata da questa situazione e non sa come fare.

A peggiorare le cose, un’inaspettata consegna da parte di un uomo sconosciuto. Genoveva viene sconvolta da una scatola lasciata fuori dal suo appartamento. Nella prossima puntata, infatti, si scoprirà cosa contiene il pacco e perché Genoveva è così sconvolta.

All’interno della scatola, infatti, ci sono numerosi ritagli di giornale che parlano dell’omicidio di Marcia. Si tratta del delitto di cui si è macchiata Genoveva. A questo punto la dark lady sa che qualcuno ha scoperto il suo segreto e ora teme ritorsioni.

Intanto, Liberto non riesce a resistere e decide di raccontare tutta la verità a Felipe. L’uomo è convinto che l’avvocato abbia il diritto di sapere la verità su Genoveva e che debba finalmente aprire gli occhi. Ma la reazione di Felipe lo lascerà sbigottito.

L’avvocato, infatti, dirà al suo amico Liberto che non vuole sentire altre parole. Felipe preferisce, infatti, ignorare la verità pur di non rinunciare alla sua felicità con Genoveva. Cosa accadrà dunque? Lo scopriremo nella prossima puntata di Una Vita, in onda il 10 dicembre alle 14:10, su Canale 5.