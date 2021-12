Arrivano le anticipazioni del grande Varietà condotto da Mara Venier. Ecco quale sarà il ritorno che non immagini a Domenica In

Aumentano le attese per quella che sarà la nuova puntata di Domenica In, che andrà in scena domenica 12 dicembre 2021. La grande Mara Venier è prontissima a condurre il programma domenicale per eccellenza e ad accogliere numerosi ospiti dello spettacolo italiano.

Non mancheranno, infatti, grandi personaggi della televisione e della musica. Ospiti di prima classe che il programma della Venier ci ha abituato a conoscere. Le anticipazioni di Domenica in, inoltre, parlano di un ritorno che non immagini. Ecco chi ci sarà.

Domenica In anticipazioni: Ecco il ritorno che non immagini

Tra gli ospiti di domenica prossima, 12 dicembre, Mara Venier accoglierà Shel Shapiro. Il cantante è infatti in procinto di presentare l’anteprima di una nuova canzone al grande pubblico. Ma non è tutto, verrà mostrata anche l’anteprima del nuovo video della canzone, in cui comparirà la stessa Mara Venier.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Aydan non si fida assolutamente di Eda

Ma di certo non è finita qui. A domenica In, il prossimo 12 dicembre, ci sarà un ritorno che non immagini: ospite della prossima puntata condotta da Mara Venier, infatti, ci sarà Gina Lollobrigida. L’attrice farà ritorno in studio insieme al suo avvocato Antonio Ingroia. Ci saranno, infatti, importanti aggiornamenti sulla vita privata della Lollobrigida.

Da non perdere, inoltre, lo spazio dedicato come di consueto allo show “Ballando con le stelle”, programma di successo condotto dalla bella Milly Carlucci. Tra gli ospiti in studio, Aldo Cazzulo, Alba Parietti, Pierluigi Diaco e Valeria Fabrizi. Tutti pronti per dare ai telespettatori importanti aggiornamenti sullo show di ballo più famoso.

LEGGI ANCHE —> Natale: tutte le tradizioni particolari che ci sono nel mondo

Al termine della puntata, Mara Venier sarà protagonista di un importante appello. Come di consueto, ci sarà l’appuntamento sulle reti Rai con la maratona televisiva di Telethon 2021. Ci vediamo quindi domenica 12 dicembre, su Rai 1.