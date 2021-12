Damiano dei Maneskin, ecco la foto del passato con lei che soprende tutti quanti i fan: il frontman del gruppo si è mostrato così.

Dalle piazze di Roma ai palchi di tutto il mondo. L’evoluzione dei Maneskin è stata sorprendente: il gruppo di ragazzi della capitale è riuscito a conquistarsi piano piano l’Italia, passando da X-Factor al palco dell’Ariston, per poi spopolare in maniera esponenziale in tutto il mondo.

Dopo il successo a Sanremo e la ‘doppietta’ all’Eurovision Song Contest, il gruppo sta vivendo un momento d’oro; richiestissimi in ogni parte, pare che la loro stella sia destinata a brillare ancora a lungo.

Tra i più amati, senza dubbio la bassista Victoria De Angelis e il frontman Damiano David; avete mai visto il cantante molto prima del successo? Eccolo in una foto del passato con lei, il suo amore.

Damiano dei Maneskin, foto del passato insieme a lei: ecco il frontman

Vista la popolarità raggiunta, non fa strano sentire il nome di Damiano David (che nel frattempo si è imposto come sex symbol, proponendo un’esempio di mascolinità diversa e meno ‘tossica’ rispetto a quella a cui siamo abituati) inserito nelle cronache di gossip.

Negli ultimi tempi, alcuni giornalisti gli hanno infatti attribuito un presunto flirt con Belen Rodriguez, che in quanto a gossip è sicuramente una regina; la showgirl e conduttrice argentina sta vivendo un momento di crisi col suo compagno Spinalbanese ed è dunque ancora più ‘vulnerabile’ a queste voci.

Nonostante questo, Damiano continua a vivere la sua storia d’amore con Giorgia Soleri, alla quale è stabilmente legato ormai da cinque anni; essendo la donna originaria di Milano, i due hanno vissuto spesso separati in questi ultimi anni, nonostante la modella sia ormai a Roma da diverso tempo e i due abbiano deciso di andare a vivere insieme.

Forse per celebrare il loro amore, sul web sta girando da giorni una loro fotografia di diversi anni fa, con Damiano (contraddistinto ora dal trucco pesante e dalla lunga chioma) con un look sicuramente ‘meno aggressivo’, ma con la felicità tipica di chi è innamorato.

Molti di quei sogni solamente, appunto, sognati, fatti da due giovani innamorati, si sono tramutati in realtà; Giorgia è un’affermata modella e influencer mentre Damiano, senza ombra di dubbio, è il frontman del gruppo più in voga del momento non soltanto in Italia.

Il successo pare però non aver cambiato nessuno dei due; entrambi hanno tutta l’intenzione di continuare a vivere la loro storia con quella sincerità e spensieratezza che va oltre la fama e la ricchezza.