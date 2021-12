Freddie Mercury è stato e rimarrà sempre l’idolo di intere generazioni, ma sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo.

Sono passati ormai più di trent’anni dalla scomparsa prematura di Freddie Mercury, leader indiscusso del più grande gruppo rock di tutti i tempi, quello dei Queen. Abbiamo recentemente vissuto nuovamente la sua storia, grazie al film premio Oscar – Bohemian Rhapsody – che ha visto trionfare l’attore protagonista Rami Malek. Tornando però all’iconico cantante, tutti sanno che nel corso della sua carriera abbia accumulato un patrimonio stellare, degno della star e della nomea conquistati. A chi è andato quindi tutto quel patrimonio dopo la sua scomparsa, avvenuta a soli 45 anni? Scopriamolo insieme.

Freddie Mercury – Il patrimonio infinito

Il buon vecchio Freddie Mercury non era per il risparmio e l’accumulo di denaro, secondo il cantante infatti era inutile mettere da parte cifre esorbitanti senza spenderle: “mi piace spendere, spendere, spendere, dopo tutto è a questo che serve il denaro”. Nonostante questa smania dello shopping però, Freddie Mercury è riuscito a mettersi da parte un patrimonio niente male. Il 50% dei suoi beni è finito nella mani di Mary Austin, unica vera donna che Freddie abbia mai amato. La cifra ammonta a circa 10 milioni di sterline, inclusa la villa di lusso a Garden Lodge (Londra), dimora in cui Mary vive tutt’oggi.

Il resto del patrimonio se lo sono spartito i genitori, la sorella Kashmira Bulsara-Cooke e i suoi amici, inclusi gli ex compagni del cantante. La maggiore beneficiaria rimane comunque Mary Austin, persona incredibilmente importante nella vita di Mercury. “La amerò fino all’ultimo respiro. Tutti i miei amanti mi chiedono perché non potrebbero mai sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile […] Per me è una moglie di fatto. Per me, il nostro era un matrimonio”. Insomma, un amore indissolubile ed ora eterno quello tra Freddie Mercury e l’ex fidanzata Mary Austin, un amore che è andato oltre le convenzioni sociali, oltre il sistema all’epoca ancora più rigido rispetto alla nostra contemporaneità e quello stesso amore sarà destinato a durare per sempre.