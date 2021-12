Amici anticipazioni: ecco il super ospite da Maria che non ti aspetti

Amici anticipazioni, chi è il super ospite che presenzierà al talent show di Maria De Filippi: nessuno se lo sarebbe aspettato.

Continuano le puntate speciale di Amici previste per la domenica, nonostante il caos all’interno del talent show. Come sappiamo infatti, questa settimana gli allievi hanno nuovamente mostrato un’indisciplina fuori dal comune, tanto che sono scattate severe punizioni per quasi tutti a causa del grandissimo disordine in casetta.

Come si dice però, show must go on e dunque la De Filippi è pronta a mandare in onda, questa domenica, una nuova super puntata con tanto di ospiti eccezionali. Stando alle anticipazioni che emergono infatti, i nomi sono altisonanti e nessuno se li sarebbe mai aspettati.

Amici anticipazioni, il super ospite che nessuno si aspettava al talent show di Maria De Filippi

La puntata di Amici di domenica sorprenderà di sicuro tutti i telespettatori; l’appuntamento del 12 dicembre appare infatti imperdibile, anche grazie ai grandi nomi che saranno presenti al talent show.

Ci sarà una nuova gara di canto, con giudice speciale per l’occasione Sabrina Ferilli, che tanto si diverte a Tu Si Que Vales proprio con la stessa De Filippi. Stando a quanto riportato la classifica finale della Ferilli, con tanto di voti, vedrà Sissi e Luigi in testa (con 9.5) e poi a seguire LDA e Aisha (9), Crytical (8.5), Alex, Elena e Albe (7).

Insieme all’attrice romana, al programma ci saranno ospiti speciali come Riki, un ex allievo della scuola, e il cantante Il Pagante; da Tu Si Que Vales pronto ad arrivare anche Giovannino, che si esibirà ballando e cantante sia con la Ferilli sia con la stessa conduttrice del talent.

Il momento più atteso ci sarà però quando nello studio di Amici si presenterà Marco Mengoni, che lancerà il suo nuovo singolo Cambia un uomo esibendosi davanti a tutti gli allievi.