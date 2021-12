Il paradiso delle signore anticipazioni: Tina non si opera più

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la mitica soap opera che si svolge all’interno del grande magazzino.

Anche oggi, 13 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo ed interessante appuntamento per quanto riguarda la soap opera per eccellenza della Rai.

Stiamo parlando del Paradiso delle Signore, giunto alla sua sesta edizione, dove oggi succederà qualcosa di molto particolare, scopriamo insieme cosa.

Iniziamo con il dire che in casa Amato si è vissuto un fortissimo spavento, perchè Tina e Vittorio hanno trovato la mamma, Agnese, in casa svenuta.

Tina e la decisione shock sull’operazione

Per il momento ancora non sono note le cause che hanno portato a questo evento, ma siamo sicuri che sta vivendo un momento molto stressante.

Infatti, dopo che i figli hanno scoperto la sua relazione con Armando, le cose sono precipitate tanto che ha rischiato di dare a fuoco al paradiso, per via di una sua distrazione lavorativa.

Tina, quindi prenderà una decisione davvero importante, ovvero decide di rimandare l’operazione per stare vicina alla madre, mentre per Salvo è ancora troppo presto per riavvicinarsi alla donna.

Questo suo modo di fare, però lascerà senza parole Anna che decide quindi di allontanarsi un po’ da lui.

Per quanto riguarda invece Flora, è assolutamente convinta che vuole capire cosa è successo quando è morto il padre, anche perchè è certa che non sia stato un incidente.

La ragazza, si confiderà con Ludovica e le dice quanto ha scoperto sulla Contessa e sul suo amato cognato.

Ma Ludovica cosa farà? fermerà la giovane oppure si unirà a lei in questa lotta contro i poteri di Milano?

Siamo sicuri che la contessa non si lascia mai cogliere alla sprovvista, ed ha già organizzato un piano per togliersi da torno Flora.

Anche al Paradiso delle Signore si sta avvicinando il Natale, e come sempre è una grande festa.

Il magazzino, insieme al suo staff sosterrà una iniziativa benefica per cercare di salvare un centro poveri che sta rischiando di chiudere.

Il coordinatore di tutto sarà ovviamente Don Saverio, e nel mentre, Agnese ovviamente si recherà dal direttore del Paradiso per scusarsi e per raccontare cosa ha fatto Giuseppe, ovvero che ha un’altra famiglia in Germania.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda sulla rai alle 15.55 circa, per capire come si evolveranno le varie situazioni.