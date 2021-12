Aurora Ramazzotti: dopo questa foto, per un dettaglio, è stato ricoperta di insulti

Aurora Ramazzotti, la nuova foto porta insulti alla giovane il dettaglio non è passato inosservato a molti, infuriano le polemiche.

Dopo le prime esperienze televisive, che non sono però andate benissimo, Aurora Ramazzotti sta cercando di crearsi il proprio percorso, staccandosi dall’eredità di mamma Michelle e dal cognome pesante di papà Eros.

Recentemente, Aurora ha condotto Mystery Land – La grande favola dell’ignoto insieme ad Alvin, ma il programma di Italia 1 è stato subito chiuso da Mediaset; grande delusione per la giovane, che però non ha mollato.

La Ramazzotti è ora tornata al centro della scena per una foto postata, che ha suscitato non poche polemiche; il dettaglio non è infatti passato inosservato e sono scattate le critiche.

Aurora Ramazzotti, il dettaglio della foto di compleanno fa nascere le polemiche

Lo scorso 5 dicembre la Ramazzotti ha compiuto 25 anni, un traguardo importante che ha voluto festeggiare nel migliore dei modi; il party glamour non si è svolto a casa Trussardi, ma a QC Terme spas and resorts di Porta Romana, una delle località più in di Milano.

Particolarissimo il tema deciso dalla figlia di Eros, che a tutti gli invitati ha imposto un dresscode specifico: il pigiama. Lei, per l’occasione, ha messo in mostra un completino in seta color blu, verde e fucsia, capace sicuramente di esaltare la sua silhouette.

Tra gli invitati, personaggi del mondo dello spettacolo e non: presenti l’amica di sempre Sara Daniele, così come la conduttrice Paola Di Benedetto, la cantante Bianca Atzei e l’imprenditore Marco Cartasegna.

Diverse sono state le foto postate dalla giovane, così come le storie, ma i contenuti hanno creato diverse polemiche; al centro della scena non soltanto il fisico di Aurora, ma anche il comportamento di tutti gli invitati.

Molti commenti hanno sottolineato la mancanza di rispetto di Aurora e dei suoi invitati circa le norme previste per contrastare la pandemia COVID-19, ancora in corso; “ma per voi il covid non esiste?” si legge in un commento sotto ad uno scatto, che per quanto pungente risulta ancora rispettoso.

Diversa la situazione di altri commenti emersi sotto le foto della Ramazzotti, davvero di pessimo gusto; in molti hanno infatti sottolineato il rossore presente sul lato B della ragazza, alludendo a delle possibili “sculacciate”.

Leggi anche –> Belen Rodriguez: una sirena nel mare, ed il dettaglio non sfugge ai più attenti

Purtroppo, l’essere un personaggio pubblico espone spesso anche a commenti inopportuni come questi, con alcuni utenti che si sentono (senza alcuna ragione) liberi di esprimere le proprie opinioni, delle volte anche in maniera irrispettosa.

Leggi anche –> Amici 21: LDA al telefono con papà Gigi, ma il dettaglio non sfugge

Nemmeno questi commenti hanno però turbato Aurora, che si è goduta una bellissima festa tra baci col suo fidanzato, Goffredo, e selfie scattati sia con mamma Michelle che con l’amico Tommaso Zorzi.