Arrivano le anticipazioni di Una Vita. Nella prossima puntata Aurelio consegna una lettera molto minacciosa. Ecco cosa succederà

Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda il 13 dicembre 2021 su Canale 5, il mistero travolgerà Marcos. Dopo le splendide puntate della scorsa settimana, la storia riprende dalle vicende di Marcos. Ecco cosa succederà.

Ancora una puntata fitta di mistero attende gli appassionati di Una Vita. Nella prossima puntata, Aurelio consegna una lettera molto minacciosa. Marcos sarà travolto dal contenuto della missiva e la sua reazione sarà di incredibile stupore e sdegno.

Aurelio consegna una lettera molto minacciosa. La reazione di Marcos

Ad Acacias sono appena arrivati i fratelli Quesada, Aurelio e Natalia. I due hanno un conto in sospeso con Marcos e adesso vogliono assolutamente affrontarlo. I tre si conoscono da molto tempo e, dopo un viaggio molto lungo, Aurelio e Natalia vogliono finalmente arrivare alla resa dei conti.

In un dialogo tra i due fratelli, infatti, si capiranno le intenzioni dei due: Marcos dovrà pagare per quanto accaduto a loro padre. Aurelio e Natalia, infatti, faranno in modo che Marcos faccia ammenda.

Nel prossimo episodio, infatti, ci sarà un faccia a faccia tra i fratelli e il Bacigalupe. Aurelio consegna una lettera molto minacciosa e Marcos resterà sconcertato. Il primo, infatti, busserà alla porta del Bacigalupe per consegnarli una missiva al cui interno ci saranno delle parole preoccupanti.

La lettera, infatti, riporterà delle condizioni che Marcos dovrà assolutamente accettare. Nella lettera saranno infatti contenute le parole di Salustiano, il padre dei due fratelli. Ma il tono minaccioso di Aurelio, farà adirare Marcos che caccerà di casa il Quesada.

Ma Aurelio non si farà intimidire. I guai per Marcos, infatti, sono solo iniziati e in questo verrà coinvolto anche sua figlia Anabel. Natalia, infatti, cercherà di lavorarsi la giovane Bacigalupe e diventare sua amica. La lotta, dunque, è appena iniziata. L’appuntamento resta al 13 dicembre 2021, su Canale 5.