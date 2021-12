Detto Fatto: tutti gli ospiti incredibili di questa settimana

Vediamo insieme i nomi incredibili che potremmo vedere questa settimana ospiti nel programma di Bianca Guaccero.

Oggi inizia una nuova settimana con il programma Detto Fatto, vediamo quindi in anteprima chi avremmo modo di vedere per tutta la settimana.

Dove anche in questo caso ci saranno delle interessanti interviste e degli interessanti tutorial su vari argomenti, ma vediamo meglio il tutto.

Come sappiamo l‘appuntamento quotidiano con la bravissima Bianca Guaccero e tutti i suoi colleghi che lavorano con lei è immancabile.

Detto Fatto: ecco cosa vedremo dal 13 al 17 dicembre

Troveremo nuovamente i vari tutorial, sempre molto interessanti ed anche semplici da copiare per quanto riguarda il cucito, con Silvia Nobili, mentre per la nail-art troveremo Michela Stanzione, e come sempre la mitica Giovanna Civitillo, gli avvocati Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Francesco Molinari.

Mentre per quanto riguarda la parte culinaria troveremo il mitico chef Luigi Pomata, le storie di Jonathan, ovviamente inizieranno ad essere indirizzate sul tema Sanremo 2022.

Nella giornata di martedì avremmo come ospiti per i tutorial della moda vintage Martina Pascutti e Chiara Bertello, l’hair stylist Salvo Filetti ed lo chef Beniamino Baleotti.

Nella giornata successiva, si parlerà di un argomento molto bello, ovvero la beneficenza ed insieme a Jonathan ci sarò in studio Matilde Brandi.

Per quanto riguarda i tutorial, troveremo quello sempre tanto atteso con Jill Cooper per quanto riguarda lo sport, ed il nuovissimo appuntamento con Giacomo Pisano, per la farmacia.

Nella giornata di giovedì 16 avremmo modo di vedere l’esperta del fai date Ivana Magri, e la dottoressa per la medicina estetica Valentina Finotti.

Il momento di Jonathan sarà dedicato a Massimo Ranieri, mentre il momento cucina avrà come ospite lo chef Ruben Bondì.

Nell’appuntamento conclusivo delle settimana, ovvero quello del 17 dicembre, avremmo una puntata molto ridotta, che inizierà alle 15.15 circa per terminare alle 17, lasciando spazio, giustamente alla maratona di Teletohn.

Ma ci saranno come ospiti in cucina lo chef Stefano Cavana mentre per lo spazio di Jonathan troveremo Debora Villa.

Ci aspetta, quindi come sempre una settimana davvero ricca di avvenimenti per quanto riguarda il nostro amatissimo programma condotto da Bianca Guaccero, ovvero Detto Fatto.