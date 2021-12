Chiara Ferragni: eccola a 14 anni, un’altra persona completamente

Chiara Ferragni, l’imprenditrice e influencer a 14 anni, l’avevate mai vista? Da adolescente era completamente un’altra persona.

Chiara Ferragni ormai la conosciamo bene tutti quanti da diversi anni, e non è di certo una donna che ha bisogno di presentazioni. Famosissima influencer, la Ferragni vanta ora più di 25 milioni di follower su Instagram, un numero continuamente destinato a salire.

Chiara è ormai una vera e propria imprenditrice, tanto che possiede tre aziende: Tbs Crew Srl, Sisterhood e Serendipity Srl, con un ricavo a bilancio di circa 11,3 milioni. Il suo brand di moda invece, Chiara Ferragni Collection, ha un valore attuale stimato tra i 36 e i 40 milioni; praticamente, la Ferragni si è fatta un nome nel mondo della moda internazionale.

Ma avete mai visto l’imprenditrice di cremonese quando era solamente un’ adolescente, con tanti sogni nel cassetto ancora non realizzati? Eccola, veramente un’altra persona.

Chiara Ferragni, eccola a 14 anni: avete mai visto l’influencer da adolescente?

Nata a Cremona nell’87, la Ferragni dopo aver completato il liceo classico ha deciso di iscriversi a Giurisprudenza, senza però mai terminare gli studi presso la Bocconi di Milano.

Parallelamente, a 19 anni crea insieme a Riccardo Pozzoli The Blonde Salad, un blog di moda; da lì un successo travolgente che l’ha portata a diventare non soltanto un’influencer, ma un’imprenditrice di fama mondiale; da Amazon a Pantene, sono diversi i marchi che l’hanno scelta come testimonial.

Grazie ai social, proprio il mondo che l’ha resa famosa, tutti i fan hanno però potuto vedere anche com’era la Ferragni quando aveva solamente 14 anni, ed era appena un’adolescente forse ancora incerta su cosa fare da grande e riguardo come sarebbe stato il suo futuro.

A postare la foto la stessa mamma di Chiara, Marina Di Guardo, che tra l’altro presenta una somiglianza incredibile con tutte le figlie, comprese le due sorelle di Chiara Francesca e Valentina.

Come si vede, Chiara è sempre bionda e spiccano i suoi grandi occhi azzurri; i lineamenti appaiono già come li conosciamo oggi, nonostante ovviamente il volto di Chiara sia molto più fanciullesco. Un’altra persona, una bambina con ancora negli occhi tanti sogni, che diventerà poi un donna capace di realizzarli (quasi) tutti.

Circa vent’anni dopo, ora che di anni ne ha invece 34, la Ferragni è mamma di due bambini ed ha costruito una solida famiglia insieme al rapper Fedez, con cui combatte spesso anche delle battaglie sociali; i due si sono messi in gioco realizzando The Ferragnez, serie tv Amazon Prime Video dove mostrano a tutti i fan la loro vita di coppia.