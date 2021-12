Uomini e Donne: ricordate Laura Lella? Ecco oggi!

Il programma condotto da Maria De Filippi va in onda da moltissimi anni, e tra le tante donne che sono passate c’è anche lei, Laura Lella.

In tanti anni, ovviamente i personaggi che hanno partecipato a Uomini e Donne sono stati tantissimi, ma alcuni hanno lasciato un ricordo maggiore rispetto ad altri.

Come nel caso di Laura Lella, per via delle sue vicissitudini all’interno del programma condotto da Maria, ma vediamo meglio insieme cosa era successo e com’è oggi.

Iniziamo con il dire che lei è stata una tronista davvero particolare tra le tantissime che sono passate per il programma di Canale 5, perchè è stata cacciata via.

Uomini e Donne: Laura Lella oggi

Il motivo di questo gesto è che sembra abbia preso in giro tutti, e giustamente non ha potuto partecipare ancora al programma.

Laura ha preso parte alla stagione televisiva del 2009/2010 e quando fu il momento della scelta, dichiarò di non essere pronta e di essere innamorata del corteggiatore dell’altra tronista.

Dopo un po’ di tempo, dalla cacciata di Maria decide di rilasciare una intervista dichiarando che lei ha fatto conoscere un lato diverso della padrona di casa di Uomini e Donne.

Ha aggiunto poi le seguenti parole:

“…Il suo comportamento non mi ha intimorito ma mi ha imbarazzata. Non mi aspettavo un comportamento del genere da una donna come lei”.

Laura non si è mai arrabbiata con il programma ma semplicemente che non è stata capita, ma dopo quella esperienza non ha più partecipato a nessun programma o progetto pubblico.

Nel 2017 ha annunciato di diventare mamma di due bellissime bambine, ed è una conosciuta organizzatrice di eventi.

Vive a Verona, insieme al suo amato compagno e alle sue bambine, e non sembra assolutamente essere dispiaciuta per non aver fatto più parte di quel mondo particolare dello spettacolo, la sua vita è bella ed interessante così com’è.

E voi ricordavate Laura Lella come tronista del programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne?