Laura Pausini: tutto quello che non sai sul padre Fabrizio che partecipa a The Voice

Laura Pausini, conoscete il padre Fabrizio? L’uomo ora partecipa a The Voice e canta come la figlia, tutto su di lui, ha già incantato.

Anche per quest’anno The Voice Senior è tornato: nella competizione, i 36 concorrenti iniziali rimarranno in 24 e comporranno le squadre dei vari giudici, componendo le varie squadre dei giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Orietta Berti.

Il programma condotto da Antonella Clerici sta avendo un grande successo, anche concorrendo nella stessa serata col Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini; come ogni volta, i concorrenti sono pronti a stupire.

Ma sapete che tra i partecipanti c’è anche Fabrizio, il padre di Laura Pausini? Ecco chi è, tutto sull’uomo che canta come la figlia.

Laura Pausini, chi è il padre Fabrizio: l’uomo è un concorrente di The Voice Senior 2

Come facilmente intuibile, la vita di Fabrizio Pausini è strettamente legata a quella della figlia Laura, molto più nota; sarebbe stato infatti lui a far appassionare la figlia alla musica, cominciando ad esibirsi con lei in vari locali all’inizio della sua carriera.

A quanto pare però, anche Fabrizio ha un talento per la musica, e lo stiamo vedendo; originario di Solarolo (in provincia di Ravenna), è nato nel 1945 e praticamente da sempre lavora come cantante di pianobar. Insieme a Renzo Casadio ha fondato il duo Les Copains Music Show, molto celebre nelle zone della città.

Appassionato da musica sin da bambino, ha imparato a 8 anni a suonare la fisarmonica, regalatagli da suo padre; una passione smisurata, che ha deciso di far vedere a tutti mettendosi in mostra al talent show di Rai 1.

Quanto alla vita privata, è sposato dal 1970 con Gianna Ballardini, un’ex maestra di asilo); i due hanno due figlie, Silvia (di cui non è nota la data precisa di nascita) e appunto Laura Pausini. Le sue due figlie lo hanno reso nonno di tre splendidi nipoti, che si gode insieme alla moglie Gianna.

Proprio alle sue due figlie appare molto legato, anche come si vede dalle continue foto presenti sui social; un amore, quello del padre, che Laura sente sin da quando era piccola, tanto che ha dedicato la sua nomination agli Oscar del 2021 proprio al padre, per ringraziarlo di tutto il sostegno ricevuto.

Piccola curiosità: a quanto pare, la Pausini avrebbe confessato che suo padre rinunciò ad entrare nei Pooh per rimanere vicino alla madre, in quel periodo proprio incinta di Laura. La carriera di Fabrizio, entrando nel gruppo, sarebbe sicuramente cambiata; ma forse, al momento, l’uomo non si pente della scelta; a The Voice Senior 2 l’opportunità di prendersi una nuova chance.