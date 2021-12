Uomini e Donne Matteo Ranieri e la confessione che non ti immagini

Uomini e Donne, arriva la confessione di Matteo Ranieri: nessuno si aspettava queste parole da parte del tronista del dating show.

Il dating show, prossimo alla pausa natalizia, continua a sorprendere tutti gli spettatori. Nel corso delle scorse settimane ne abbiamo viste davvero delle belle, dalla particolare situazione di Ida con Diego ai vari scontri di Armando, sino al nuovo cavaliere arrivato per Gemma.

Tante emozioni anche con i tronisti, con Andrea Nicole prossima alla scelta, mentre Roberta pare sempre più in difficoltà. Di recente, è tornato però a parlare Matteo Ranieri, da poco seduto sul trono dopo l’esperienza dello scorso anno come corteggiatore; ecco la confessione che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Uomini e Donne, la confessione di Matteo Ranieri al magazine

Intervistato dal magazine ufficiale del programma, l’ex-fidanzato di Sophie Codegoni ha parlato delle prossime festività natalizie, dicendosi molto felice per la sua nuova avventura al dating show.

Come confessa, il suo regalo di Natale è stato piuttosto inaspettato: che il regalo più bello è stato piuttosto inaspettato: “Il regalo più bello me l’ha fatto la redazione di Uomini e Donne. Mi hanno donato la possibilità di fare questa esperienza difficile ma bella, sincera, autentica. Mi hanno regalato l’amore“ rivela Ranieri.

Il tronista, contento per la sua esperienza, ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio in vista di queste feste: “A chi non è solo ma conosce persone che lo sono do un messaggio: un piccolo gesto può cambiare tanto. Io conosco persone che saranno sole a Natale e farò una telefonata per sapere come stanno” spiega Matteo, dichiarando come il regalo più apprezzato delle volte è un piccolo gesto.

Quello che dona il Natale è un momento speciale, da passare coi propri cari e soprattutto con la persona che si ama; anche di questo ha parlato il giovane, aprendosi nello specifico riguardo alla sua situazione.

“Sono tre anni che non ho una persona con cui condividere il momento delle feste, e mi manca. Sorprenderla ed essere sorpreso, fare una vacanza insieme, fare l’albero. Spero di trovarla, ci terrei molto” conclude il tronista, ed è il motivo per il quale ha accettato di tornare al programma di Maria De Filippi.

Di recente, abbiamo visto come invece Andrea Nicole abbia fatto a sua insaputa (e all’insaputa uno dell’altro) l’albero insieme ai suoi due corteggiatori; entrambi, per sorprenderla, hanno deciso di portarle a casa le decorazioni. Ranieri spera di farlo solo con una donna: quella che amerà.