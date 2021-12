Amici 21: LDA al telefono con papà Gigi, ma il dettaglio non sfugge

Vediamo insieme che cosa è successo con il cantante che partecipa ad Amici, LDA che è il figlio di Gigi D’Alessio.

Il programma alla ricerca di nuovi talenti è quello condotto da Maria De Filippi, che va in onda da moltissimi anni, ovvero Amici.

Ma nella recente puntata è successo qualcosa di particolare con il cantante LDA, ma cerchiamo di capire meglio cosa.

Come prima cosa iniziamo a dire che il ragazzo partecipa al programma condotto da Maria, ed all’inizio c’erano state varie polemiche proprio perchè è il figlio di un notissimo cantante.

LDA: il dettaglio non passa inosservato

I ragazzi che partecipano ad Amici, hanno la possibilità di tenere il cellulare ma lo possono utilizzare solamente in orari prestabiliti, e nei modi indicati sempre da loro.

Nel corso delle settimane, ovviamente ci sono state varie telefonate tra i ragazzi ed i loro genitori, mentre per quanto riguarda LDA ancora non era mai successo.

Fino alla giornata di ieri, dove nel daytime è andata in onda una piccola festicciola per mostrare il primo disco d’oro di LDA, che come si poteva immaginare ha chiamato il padre mostrandolo.

Per chi non lo ricordasse, il papà è Gigi D’Alessio, durante questa piccola festicciola, che il ragazzo non immagina ci fosse, ha ringraziato tutti e detto che se si hanno dei sogni bisogna sempre seguirli.

Ha poi chiamato il papà e la mamma Carmela, per mostrare loro questo primo grande traguardo.

La chiamata con il papà è iniziata in modo naturale con le parole “We, wagliò, tutt a post?” e poi inquadrando il disco, Gigi ha risposto “Staj arruvutann, LDA!”.

Insomma tutto naturalissimo, ma il dettaglio che non è sfuggito da casa, è la scritta durante le telefonata ovvero “papà di LDA” e non Gigi D’Alessio.

Ma giustamente in questa versione è solamente il padre di un allievo di Maria De Filippi, e non il grandissimo cantante conosciuto in tutto il mondo.

Il mondo del web ovviamente non poteva non fare battute e divertenti prese in giro per questa scritta apparsa mentre LDA parlava con papà Gigi D’Alessio!

Anche voi la trovate molto divertente come è successo sul web oppure no e preferivate il nome?