Con l’arrivo dell’inverno torna la necessità di riscaldare anche le mani. Ma come fare con i guanti spaiati? Ecco come utilizzarli in modo creativo

Guanti invernali e calzini hanno in comune una cosa fondamentale: tendono a mischiarsi tra di loro e, a volte, a scomparire del tutto. In ogni occasione (soprattutto quando siamo di fretta) ce li ritroviamo spaiati e impossibili da unire.

La tendenza è sempre quella di gettarli e acquistare nuove paia, ti suggeriamo di non farlo. In questo articolo ti diciamo come fare con i guanti spaiati e come utilizzarli in modo creativo. Eccoti tante idee per recuperare i guanti “rimasti soli”.

Guanti spaiati: come utilizzarli in modo creativo

Spesso anche le cose più inutili possono essere utilizzate come preziose risorse. La stessa cosa è possibile fare quando si possiedono guanti spaiati: ecco come utilizzarli Il consiglio è sempre quello di non buttarli e trovare loro una seconda vita: ecco come utilizzarli in modo creativo.

Quadri

Se volete riutilizzare i guanti spaiati, potete provare a realizzare dei simpatici e originali quadri da mettere nel vostro appartamento. Basterà incollare i vostri guanti spaiati su un foglio di carta e inserirlo in una cornice di vostro gradimento;

Ghirlande

Un’altra idea originale per riutilizzare i vostri guanti spaiati. Raccogli tutti quelli che hai e appendili su un filo con delle mollette di legno. Potete anche fare un buchino sui guanti, in modo da far passare il filo di cordoncino che avete scelto;

Pacchetti regalo

Siamo nel periodo natalizio, un ottimo momento per acquistare e impacchettare i vostri regali. I vostri guanti spaiati possono essere d’aiuto anche in questo caso! Incarta il regalo e metti il guanto sulla carta regalo, addobbandolo con dei fiorellini o rametti di abete, tipici del periodo natalizio;

Pupazzo fai da te

Se invece cercate un’idea più elaborata e originale, potete pensare di realizzare con i vostri guanti spaiati dei simpatici pupazzi. Utilizzate un po’ di colla a caldo, feltro e tutta la vostra fantasia per realizzare creazioni originali con i guanti spaiati che avete in casa.