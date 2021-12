Antonino Spinalbese 10 giorni in ospedale ma Belen dov’è?

Antonino Spinalbese in ospedale, per lui diversi giorni di ricover: ma la compagna Belen dov’è? Tra i due è sempre più crisi.

Che non sia un buon momento fra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, a pochi mesi dalla nascita della loro prima figlia, era ormai noto da tempo; nessuno però si aspettava, a questo punto, una situazione così drastica.

Come Antonino stesso ha comunicato sui social qualche settimana fa, l’hair stylist è stato vittima di un incidente automobilistico che lo ha costretto ad alcuni accertamenti in ospedale.

Le sue condizioni di salute sono dunque al centro della discussione dei fan sui social, che inoltre si chiedono in tutto questo dove sia la showgirl argentina, sempre attiva sul suo profilo Instagram.

Antonino Spinalbese in ospedale, Belen dove sta? Il caso

In questi ultimi giorni, l’hair stylist sta finalmente aggiornando tutti i suoi follower sul suo stato di salute; proprio nelle scorse ore, Spinalbese ha pubblicato diverse storie sul suo profilo Instagram, dove ha spiegato nel dettaglio cosa ha passato in questi ultimi giorni.

A quanto pare, ha passato dieci giorni in ospedale per degli accertamenti. “dieci giorni possono essere lunghissimi” scrive, con tanto di foto a letto. Spinalbese ci ha tenuto a ringraziare tutto il personale del Fatebenefratelli di Roma, dove si è trovato ricoverato, così come il suo compagno di stanza; anche in un momento difficile come questo, Antonino pare essersi sentito a casa.

Non è chiaro quale siano i veri motivi del ricovero presso l’ospedale, ma è probabile sia legato all’incidente avuto proprio da Antonino; l’unica cosa che si legge, oltre alla data del 30 novembre, è una scritta digiuno e la parola addome.

Belen ha fatto visita al compagno? I due non si mostrano insieme ormai da tempo e l’atmosfera si fa sempre più pesante; Belen continua a pubblicare momenti dalla sua vita quotidiana, da cui pare proprio che Spinalbese sia stato tagliato fuori.

La showgirl e conduttrice argentina al momento non ha commentato la situazione, né tanto meno mostrato supporto pubblico al padre di sua figlia; sono molti ormai gli indizi che fanno pensare all’imminente annuncio della fine della relazione, a quanto pare al giorno d’oggi unita “solamente” dalla piccola Luna Marì.

Il gosspi ha anche attribuito alla Rodriguez un presunto flirt con Damiano David, frontman dei Maneskin, ma il cantante pare essere felicemente impegnato con la sua storica fidanzata; è davvero imminente la rottura fra Belen e Antonino?