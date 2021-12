Laguna Blu, vi ricordate del protagonista Richard? Eccolo oggi dopo ben 41 anni, è veramente irriconoscibile!

Gli anni ’80 sono ormai lontanissimi, ma restano vivi nel cuore di quelle generazioni che li hanno vissuti con ardore giovanile, così come i prodotti dell’intrattenimento creati.

Tra questi, c’è sicuramente il film Laguna blu, diretto da Randal Kleiser e ispirato al romanzo La laguna azzurra di Henry De Vere Stacpoole; al centro della storia i due bambini Emmeline e Richard, che sopravvivono ad un naufragio arrivando su un’isola deserta, e su questa crescono insieme. Diventati grandi, si innamorano scoprendo la sessualità.

Il personaggio di Richard è stato interpretato dall’attore Christopher Atkins, diventato celebre (e un vero e proprio sex symbol) proprio grazie a questo film; ve lo ricordate? Eccolo com’è oggi, irriconoscibile!

Laguna blu, ricordate il protagonista Richard? Ecco l’attore oggi

Statunitense classe ’61, Christopher Atkins inizio la sua carriera da attore appena 19enne proprio con Laguna blu, ancora oggi considerato un classico per quanto riguarda i film romantici e d’avventura.

Il ruolo di Richard gli diede la possibilità di mettere in mostra la sua abilità da nuotatore, nonché il suo fisico atletico con una nudità integrale; l’aura di fascino che gli diede il film lo fece diventare un vero e proprio idolo adolescenziale, tanto che l’attore poso nudo per ben due volte per la rivista Playgirl.

La sua carriera decolla definitivamente quando l’attore entra nel cast di The Pirate Movie, uscito solamente due anni dopo della precedente pellicola; il film è diventato un cult, consacrando per sempre Atkins.

Al giorno d’oggi l’attore, che proprio quest’anno (a febbraio) ha compiuto 60 anni, è sicuramente invecchiato; quel giovane ragazzo dall’adonico aspetto è lontano, ma l’attore pare non aver perso quel fascino da “ragazzo della porta accanto”.

Leggi anche –> Freddie Mercury: ecco a quanto ammonta e a chi ha lasciato il suo patrimonio

Tra le sue ultime apparizioni cinematografiche proprio un ruolo in Laguna blu – Il risveglio, remake del film che lo ha lanciato ad Hollywood realizzato più di quarant’anni dopo l’originale; con la trama ambientata nel presente, questa volta Atkins interpretato il ruolo di Mr. Christiansen, mentre quello del giovane protagonista è stato ricoperto da Brenton Thwaites, attualmente Nightwing nella serie DC Titans.

Leggi anche –> Amici anticipazioni: ecco il super ospite da Maria che non ti aspetti

Dagli anni ’90 ad oggi si occupa principalmente di progetti per grandi network o per la tv via cavo, nonostante resti ancora nel cuore di tutti quanti per le sue performance come attore. Nell’85 si è sposato con Lyn Barron, dalla quale ha avuto due figli ma con cui ha poi divorziato.