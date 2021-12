Amici 21: il professore di ballo di latino, Raimondo Todaro, prenderà provvedimenti contro il suo allievo Mattia? Scopriamolo insieme.

Provvedimenti disciplinari in vista per Mattia, l’allievo di Raimondo Todaro, il maestro di latino.

Il ragazzo è uno degli allievi che compongono la scuola di Amici 21, condotto da Maria De Filippi, dall’inizio del talent.

Ma il professore non sa più cosa fare con Mattia: infatti, l’allievo è stato più volte richiamato per il suo atteggiamento in casetta, dato che non aiuta gli altri a pulire, lasciando gli ambienti sporchi e disordinati.

Mattia ha cercato di giustificarsi, affermando che la colpa non era sua, anzi che poteva trattarsi benissimo di un “complotto contro di lui“. Questa vicenda va avanti da un pò, tanto che lui non è stato il solo ad essere richiamato ufficialmente.

Amici 21: Mattia verrà eliminato per il suo comportamento?

Ma è stato l’unico a continuare con questo suo atteggiamento: infatti, tutti i suoi compagni di classe hanno dato una mano a sistemare e a tenere pulita la casa.

Ed ancora una volta, Mattia è stato richiamato dal suo professore che ha cercato di capire cosa “passasse per la testa”. E l’allievo ha detto “Non è una giustificazione, dico come sono andate le cose. Siamo tornati e abbiamo pulito la camera, poi siamo andati a parlare io e Christian…“.

A questo punto, però, Todaro ha fatto notare a Mattia, che in realtà Christian ha aiutato gli altri ragazzi a pulire.

Ed inoltre, il maestro di latino ha aggiunto che così facendo rischia di “autoeliminarsi“: “Io ti voglio dire che tutti i provvedimenti non sono serviti a niente. Questo mi dispiace. Se io non riesco a farti crescere io la prendo come una sconfitta per me, è una sconfitta personale.

Con te le ho provate tutte, non so più cosa provare. (…) Io non sono un tipo che lascia la gente in mezzo alla strada, ma sono arrivato a un punto dove non so più cosa fare. Capisci o no che ti stai autoeliminando?“.

Il maestro di latino, Raimondo Todaro, domenica deciderà se eliminare o meno il suo allievo. Voi cosa ne pensate del comportamento di Mattia?