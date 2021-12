Belen Rodriguez: una sirena nel mare, ed il dettaglio non sfugge ai più attenti

Belen Rodriguez si mostra come una vera e propria sirena immersa nell’acqua, veramente sensualissima; il dettaglio non sfugge ai fan.

Nonostante l’apparente crisi col compagno Spinalbanese e a pochi mesi dalla nascita della sua seconda figlia, Luna Marì, Belen si è rituffata a capofitto nel lavoro, riprendendo ancora una volta la conduzione di Tu si que vales, ormai suo storico programma.

La Rodriguez è però anche sempre impegnata come modella, e non solo: da diverso tempo ha iniziato un percorso come imprenditrice, tanto da aver creato il proprio marchio di moda.

Proprio sfoggiando uno dei suoi capi, Belen si mostra come una vera e propria sirena immersa nell’acqua, alzando di molto la temperatura; il dettaglio non sfugge.

Belen Rodriguez, sirena nell’acqua del mare: il dettaglio in costume non sfugge

A 37 anni, due volte mamma, Belen appare sui social più radiosa che mai, sfoggiando una bellezza sensazionale e quel fisico da urlo che negli ultimi quindici anni le ha permesso di incantare tutti quanti.

Posando come modella per la sua nuova collezione di costumi, direttamente per il marchio Me-fui (fondato insieme alla sorella Cecilia) Belen si mostra completamente immersa nel mare, ergendosi come una sirena ammaliante.

In pieno inverno quindi, con le temperature che sfiorano lo zero, Belen rende l’atmosfera bollente; totalmente sdraiata, la Rodriguez mostra tutto il fisico scolpito, mettendo in primo piano il lato B marmoreo che emerge dall’acqua, così come le gambe dell’argentina.

“Non si vede ma c’è…” scrive Belen nella didascalia, riferendosi al costume per cui ha fatto da modella; sono tantissimi i like alla foto, così come i commenti, con molti fan che hanno sottolineato come lo scatto inviti senza ombra di dubbio allo zoom e che da vedere ci sia in realtà parecchio.

Ancora una volta, lo scatto di Belen incanta tutti quanti, anche se l’argentina non è esente da critiche: in molti l’accusano di abusare di Photoshop, così tanto da rendere persino troppo evidenti le varie modifiche.

“Sembra Cristina buccino, tutte uguali” si legge tra i tanti commenti di complimenti alla Rodriguez, in riferimento proprio alle modifiche. Dal canto suo, oltre che pensare alla campagna della sua linea di costumi, Belen deve far fronte anche alla crisi con Antonino; in molti sono convinti che tra i due sia finita e il gossip le attribuisce persino un recente flirt col frontman dei Maneskin, Damiano David.