Ecco un altro rompicapo che ti farà andare fuori di testa: quante ragazze ci sono in foto? Sembra impossibile risolverlo, ci riesci?

Siamo di nuovo qui a proporti un curioso e divertente rompicapo. Questo è davvero complicato e servirà tutta la tua bravura per risolverlo. Ogni quiz, rompicapo o enigma ha infatti una differente difficoltà. Questo di oggi è veramente difficile.

Se la scorsa volta ti abbiamo chiesto di cercare e trovare il topolino tra i funghetti, oggi vogliamo alzare l’asticella della sfida: quante ragazze ci sono in foto? Anche questa volta sembra semplice, ma non fatevi ingannare dalle apparenze, secondo qualcuno è impossibile risolvere il test con successo.

Quante ragazze ci sono in foto? Ecco il rompicapo impossibile da risolvere

Oggi ti proponiamo un nuovo complicato rompicapo. A quanto pare è subito diventato virale sul web, grazie alla sua complessità nel trovare la soluzione corretta. Non tutti, infatti, riescono a risolverlo nella maniera giusta e ora vogliamo sfidarti a farlo.

Se pensi che possa essere facile ti sbagli di grosso. Ti ci vorrà un po’ di tempo (e tanta, tanta pazienza) per riuscire a dare una risposta ed essere certo di aver indovinato. Riesci a indicare quante ragazze ci sono in foto? Attento a non farti prendere dalla fretta, conta bene.

Fai attenzione però, non si tratta di complicati calcoli matematici. La soluzione può essere trovata solo usando la testa, senza lasciarsi ingannare dalle apparenze. Cerca di capire dov’è l’imbroglio e stabilisci quante ragazze ci sono in foto.

Se sei arrivato a questo punto, potresti aver già trovato la soluzione o, come fa la maggior parte delle persone che affronta questo test, potresti aver deciso di rinunciare. Di seguito, dunque, ti riveliamo la soluzione del rompicapo: le ragazze in foto sono 2.

Hai indovinato? Ottimo! Se invece non hai risposto correttamente e ci sei andato vicino, sappi che le due ragazze sono state immortalate davanti ad uno specchio che, ovviamente, replica la loro immagine diverse volte.