Google: l’avviso se qualcuno ti sta spiando su Android

Vediamo insieme la notifica che può iniziare ad uscire per quanto riguarda Google di prestare attenzione sui telefono Android.

Come sappiamo tutti noi utilizziamo mille volte al giorno il nostro cellulare, e molto spesso abbiamo paura che qualcuno ci controlli in qualche modo.

Ma non perchè dobbiamo nascondere chissà che cosa della nostra vita, ma solamente per una questione di privacy, vediamo quindi meglio l’avviso che inizierà ad uscire sui prodotti che hanno Android.

Il tutto sarà possibile con il nuovo sistema operativo di Android 12, che si sta ampliando sempre su più dispositivi in commercio, come Samsung Galaxy, OPPO, RealMe, ed altri.

Google: ecco l’avviso se qualcuno ti spia

E come abbiamo anticipato, tra le maggiori novità c’è la possibilità di limitare l’accesso di Google alle informazioni personali ma anche ai dati che vengono registrati da microfono e fotocamera.

Non siamo però, va detto, ai livelli di protezione del sistema Apple IOS, ma ci stiamo arrivando piano piano.

La novità principale è la piattaforma Privacy Dashboard che sarà accessibile direttamente dal menù delle impostazioni.

In questo modo, saranno indicate le applicazioni che hanno in funzione microfono o fotocamera e tutte le volte che vengono utilizzate.

Molto spesso, infatti diamo l’autorizzazione ad alcune applicazioni di accedere a questi dati e poi magari ci dimentichiamo.

Con Android 12, ogni volta che apriremo una applicazione al quale abbiamo dato questo consenso comparirà una icona verde in alto a destra dello schermo.

Potremmo poi, anche aprendo il menù di questa applicazione, decidere se sospendere anche solo momentaneamente l’utilizzo del microfono o della fotocamera.

Se invece vogliamo togliere completamente questa autorizzazione dobbiamo entrare nelle impostazioni dell’applicazione.

Possiamo poi, ricordiamoci sempre, limitare anche la cronologia delle visualizzazioni su You tube, oppure la geo localizzazione, in modo tale che anche la pubblicità sarà meno a nostra misura.

Sempre con il nuovo sistema operativo, potremmo limitare ancora di più il consenso, ma vediamo nello specifico come.

Per chi non lo sapesse, ogni prodotto Android ha un codice identificativo che Google utilizza per sommare le nostre ricerche e le nostre abitudini, per inviarci le pubblicità più interessanti.

Potremmo quindi sostituire la sequenza con una serie di zero in modo tale che il nostro prodotto sarà completamente irriconoscibile.