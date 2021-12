Grey’s Anatomy 18: sul set della serie di Shonda Rhimes è tornato l’interprete di George O’Malley, che ha scattato una foto con i protagonisti.

Pochi giorni fa, l’attore che ha interpretato George O’Malley, T.R. Knight è tornato sul set della famosa serie Grey’s Anatomy.

Tutti i fan ricorderanno che fu lui, il primo del gruppo M.A.G.I.C (Meredith, Alex, George, Izzie e Cristina), a lasciare la serie dopo essere stato investito da un pullman, per salvare la vita ad una ragazza.

Non fu riconosciuto subito dai suoi colleghi, ma riuscì a scrivere sulla mano della protagonista “007” (il soprannome che gli fu affibbiato), in modo da farsi riconoscere.

Fu uno shock per tutti quanti (compresi i fan), quando appresero che era lui il ragazzo investito. Il dottor O’Malley lasciò Grey’s Anatomy nella prima puntata della sesta serie.

Grey’s Anatomy: il ritorno sul set di George O’Malley

Ora tutti quanti si stanno chiedendo come mai T.R. Knight è tornato sul set della più longeva serie tv. Già nella scorsa serie, esattamente nella 17°, l’attore era tornato nella spiaggia dei ricordi di Meredith: la protagonista, infatti, era entrata in coma dopo essere stata contagiata dal Covid.

Fu un incontro molto speciale e sicuramente è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan. Dopo aver fatto questa apparizione, l’attore disse “George O’Malley reclamerà sempre il mio cuore. Grazie a Ellen, Chandra, Jim, Krista e tutti i volti familiari per aver condiviso ancora una volta la tua bellissima luce”.

Ed ancora ha anche aggiunto un grande contributo per la sua amica, l’interprete della dottoressa Meredith Grey “Ellen Pompeo è il tipo di attrice per cui sono infinitamente grato di recitare. Lei è l’incarnazione della verità. George e Meredith si amano, di sicuro, ma non credo che possa reggere il confronto con l’amore che ho per Ellen”.

T.R. Knight è tornato anche successivamente sul set delle 18° stagione. Ci sarà spazio nuovamente per il dottor O’Malley? Purtroppo no: l’attore era solo in visita e come dice il sito Survived the Shows era sul set per salutare “ le co-star” e per seguire “alcune persone dietro le quinte per imparare alcune nuove abilità”.

A voi piaceva il dottor George O’Malley?