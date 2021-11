Grey’s Anatomy: L’attrice ha sofferto di attacchi di panico, dopo una scena

Una delle attrici di Grey’s Anatomy ha rivelato che un episodio del medical drama le ha provocato attacchi di panico.

Sarah Drew è stata per anni una delle attrici di Grey’s Anatomy. Ha interpretato il ruolo di April Kepner ed ha fatto il suo ingresso nel medical drama nella sesta stagione, nell’episodio Invasione.

Verso la fine della 14° stagione, l’attrice ha confermato che non il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. Tutti i fan dello show sono rimasti molto delusi da questa decisione, che hanno sempre pensato ad un ritorno di fiamma con il suo ex marito, Jackson Avery, interpretato da Jesse Williams.

Questo finale, però, lo hanno ottenuto nella 17° stagione, quando il dottor Avery ha deciso di lasciare il Grey-Sloan Memorial e di andare a Boston, per lavorare alla fondazione. Ma, per non lasciare la figlia, chiede alla sua ex moglie di andare con lui. Ed alla fine, la dottoressa Kepner ha deciso di accettare.

Sarah Drew ammette “Quell’episodio mi ha provocato attacchi di panico”

In una recente intervista, Sarah Drew ha, però, ammesso che un episodio dello show, in particolare le ha provocato degli attacchi di panico. L’episodio in particolare è l’ultimo della sesta stagione, ovvero quello della sparatoria.

Gary Clarke incolpa i medici dell’ospedale della morte della moglie. Per questo motivo torna e commette una serie di omicidi. La prima a scoprire quello che sta accadendo è proprio la dottoressa Kepner, che trova il corpo senza vita della sua amica Reed. Alla fine, April implorerà proprio lo stesso Clarke di salvarle la vita dopo aver colpito il dottor Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Nel libro “How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy”, l’attrice prova a spiegare cosa le ha provocato girare quell’episodio “Ho avuto incubi e attacchi di panico mentre lo stavamo girando, anche per diversi giorni dopo che abbiamo finito”.

E poi ha aggiunto ancora “È stato molto intenso, spaventoso e difficile andare in quei posti e poi lasciarli alla porta e poi tornare a casa e dire, ‘Sto bene, sto bene. Nessuno sta cercando di uccidermi. Non ho solo visto morire il mio migliore amico. Non mi sono solo coperta del suo sangue’“.