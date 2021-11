Chicago PD 9: l’agente Kevin Atwater troverà finalmente l’amore? Scopriamo insieme cosa succederà nella sua vita amorosa.

In America stanno andando in onda le nuove putante della nona stagione di Chicago PD, una delle serie spin- off di Chicago Fire.

In questi episodi sono successe molto cose e solo l’ultimo episodio ha lasciato a bocca aperta tutti i fan della serie ideata da Dick Wolf.

LEGGI ANCHE—>CHICAGO FIRE: LE ANTICIPAZIONI CHE NON PUOI IMMAGINARE

Infatti, ora il mondo di One Chicago è in pausa e tornerà solo l’8 dicembre, con il nono episodio. In questa occasione, forse, conosceremo le sorti del sergente Hank Voight e dei detective della sua unità Intelligence, Hailey Upton e Jay Halstead.

I tre sono coinvolti nell’omicidio di Roy, l’uomo che aveva sparato all’agente Kim Burgess. L’FBI spera di incastrare il sergente e chiede l’aiuto di Jay, ma non sappiamo ancora come andrà finire.

Chicago PD 9: cosa succederà nella vita amorosa di Kevin Atwater?

Intanto, al centro dell’attenzione tra i vari fan della serie c’è anche il nuovo interesse amoroso dell’agente Kevin Atwater.

Tutti gli agenti dell’Intelligence sembrano aver trovato qualcuno: Kim Burgess condivide una storia d’amore con l’agente Adam Ruzek, con il quale ha adottato una bambina; Hailey ha fatto la sua proposta di matrimonio a Jay, il quale ha accettato.

Ora manca solo lui, l’agente Atwater, il quale però per il momento non ha potuto, e voluto, rivelare che lui in realtà è un poliziotto.

LEGGI ANCHE—>CHICAGO FIRE: ECCO LE FOTO DELLA POSSIBILE PERMANENZA DI PELHAM

A parlare di questa nuova situazione sentimentale è la showrunner Gwen Sigan ad Inside Line “Ci tufferemo ancora una volta nella sua relazione con Celeste, una donna a cui tiene molto, ma che non sa di essere un poliziotto”.

Ed ancora ha rivelato “Le bugie di Atwater lo hanno messo in una posizione ingannevole, sia moralmente che sul lavoro. È un bel dilemma per lui ed esplora anche alcuni territori profondi che Atwater sta affrontando in questa stagione, le ragioni per cui si sentiva costretto a mentire a Celeste, il suo rapporto con la polizia e la sua identità in generale“.

Insomma, l’appuntamento con i nuovi episodi di Chicago PD è per mercoledì 8 dicembre 2021. Poi lo show si fermerà nuovamente per tornare il 5 gennaio 2022.