Caterina Balivo confessa il suo segreto su instagram

Caterina Balivo a sorpresa confessa il suo segreto su Instagram davanti a tutti i suoi tantissimi follower.

Caterina Balivo rimane sempre amatissima da tutti i fan, che la seguono con parecchio affetto nonostante anche la sua figura non sia, purtroppo per lei, estranea alle polemiche.

Dopo gli esordi come modella e showgirl, con tanto di partecipazione a Miss Italia e prime apparizioni in tv ad inizio anni ‘2000, la campana classe ’80 è riuscita a costruirsi una brillante carriera diventando un volto noto della Rai con programmi come Unomattina, Festa Italiana, Detto fatto e, più di recente, Vieni da me.

Recentemente impegnata con L’Eredità e come giudice de Il Cantante Mascherato, la Balivo trova anche il tempo di coltivare il suo profilo Instagram; a sorpresa, arriva la confessione.

Caterina Balivo, il segreto confessato su Instagram

Più volte la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti che mostrano tutta la sua bellezza; a 41 anni Caterina non è più l’adolescente che ha partecipato a Miss Italia, ma specie in bikini sfoggia un fisico ancora invidiabile.

Questo nuovo post pubblicato mostra la conduttrice in tenuta da notte, enfatizzando ancora una volta la sua sensualità; con l’hashtag #caterinasecrets arriva però anche la confessione prima di andare a dormire.

Nella foto, la Balivo sfoggia delle ciglia perfettamente curate e un make-up che enfatizza i suoi profondi occhi scuri; la confessione di Caterina riguarda proprio il trucco, che vorrebbe conservare anche al suo risveglio nell’indomani.

“Buonanotte da me, le mie ciglia e questo trucco che vorrei avere uguale domattina“ scrive la conduttrice nella didascalia, confessando il suo segreto che, con molta probabilità, è condiviso da tantissime altre donne e da chiunque impieghi diverso tempo per un make-up curato.

Leggi anche –> Segni zodiacali: Ecco la classifica di quelli che ti spezzano il cuore

E’ probabile, purtroppo per la Balivo, che andando a dormire il trucco si rovini, ma la conduttrice potrà sicuramente farsene una ragione; più volte ha dimostrato di essere meravigliosa anche “acqua e sapone”.

Leggi anche –> Elettra Lamborghini il vestito esplode sul décollété, si vede tutto

A prescindere dal trucco, solo poche settimane fa la conduttrice è stata attaccata sui social; secondo un utente, avrebbe smesso di apparire in tv perché “impigrita” dalle ricche finanze del marito, l’imprenditore Guido Maria Brera. La Balivo ha ceduto alla provocazione e ha risposto per le rime: ““Da quando ho diciassette anni mi mantengo da sola e a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la televisione. Un bacio” il suo commento di risposta.