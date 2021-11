Segni zodiacali: Ecco la classifica di quelli che ti spezzano il cuore

Vediamo meglio insieme quali segno zodiacali sono segnati a spezzarti il cuore prossimamente, e se un tuo affetto ci rientra.

Molto spesso dobbiamo fare i conti con chi ci spezza il cuore per vari motivi, ma stando ai segni zodiacali alcuni sono più portarti rispetto ad altri.

Vediamo quindi i primi cinque che potrebbero influire in modo negativo sulla nostra relazione e nella nostra vita in generale, o almeno cerchiamo di non soffrire.

Iniziamo quindi la nostra classifica dal quinto posto, dove troviamo il segno della vergine, e chi è nato sotto questo segno è un vero e proprio rubacuori.

Segni zodiacali: ecco chi ti spezza il cuore

Stiamo parlando di un segno zodiacale che molto spesso utilizza le persone per il proprio scopo personale, e se perde interesse non si fa problemi a lasciarti.

Chi è di questo segno è un vero e proprio ammaliatore, che attira tutti nella propria rete, ma se decidono di chiudere una relazione, non hanno assolutamente alcun tipo di ripensamento.

Al quarto posto troviamo come segno, lo scorpione, dove anche lui non ha alcun tipo di problema a spezzare il cuore di chi ha vicino, se non è più interessato.

Chi è nato sotto questo segno è una persona che pensa in modo principale a se stessa, ed i suoi obiettivi.

Sono però anche persone molto leali e fedeli, ma se vengono irritati da qualcosa o qualcuno non c’è modo di poter tornare indietro e far cambiare idea a quella persona.

Al terzo posto di questa classifica troviamo il segno del sagittario, che ha tantissimi pregi, ma anche dei difetti.

Non ha problemi a far soffrire qualcuno, o per dirla maglio, cercherà di non farvi soffrire ma alla fine vi farà del male.

Sono persone che spesso non parlano ma si capisce se stanno cambiando idea su qualcosa o qualcuno.

E d’improvviso vi lasciano senza dare troppe spiegazione proprio perchè sono di poche parole.

Al secondo posto di questa particolare classifica troviamo il capricorno, che è il segno dove vengono segnalati il maggior numero di spezzacuori.

Non si fanno problemi dei sentimenti degli altri, perchè per loro contano solamente i propri, sono spesso molto freddi e non hanno problemi ad affrontare una discussione.

Ma al primo posto che segno troviamo? Proprio quello dei gemelli, e sono delle persone irrequiete, che si comportano male nelle relazioni sentimentali.

Ma se sono innamorati sono degli amanti speciali, e pensano solamente a voi, ma se perdono in qualche modo l’interesse, è la fine, ed inizieranno a fare qualsiasi cosa per farvi lasciare.

Possono essere davvero molto freddi e distaccati, e non hanno problemi ha cambiare partner se qualcosa non gli sta bene.

E voi siete d’accordo con la nostra classifica in amore? Fateci sapere la vostra esperienza.!