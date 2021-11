Vediamo come tenere lontani i moscerini della frutta, ecco il metodo infallibile per evitare che la tua casa sia piena di questi insetti.

A chi non piace la frutta? nelle case degli italiani è impossibile non trovare qualche frutto di stagione, d’altronde la dieta mediterranea prevede l’assunzione regolare di questo alimento.

Spesso capita di trovare vicino al cesto della frutta degli strani insetti, questi sono attirati proprio dai profumi e dal colore della frutta, ovviamente questo, per ragioni d’igiene, può dare parecchio fastidio per questo vi suggeriamo diversi trucchi per allontanare naturalmente gli insetti dalla frutta matura, senza arrecare loro alcun danno.

Andiamo a vedere nel dettaglio gli stratagemmi per tenere alla larga i moscerini della frutta.

Ecco come tenere lontani i moscerini della frutta

Ci sono diversi trucchi per tenere lontani i moscerini della frutta, il primo è sicuramente anche il più semplice, vi basterà coprire il vostro cesto di frutta con una retina, si tratta di una piccola zanzariera che evita agli insetti di entrare a contatto con la frutta.

In commercio ne esistono di ogni tipo e forma, vi basterà cercarle online, i prezzi sono molto economici.

Forse non siete a conoscenza di un dettaglio fondamentale, gli insetti sono attratti dai frutti più maturi, quindi cercate di controllare spesso il vostro cesto in modo da selezionare i frutti da consumare entro fino giornata, vedrete che in questo modo i moscerini scompariranno velocemente.