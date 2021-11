Giulia Provvedi: ecco che svela tutto su Instagram

Giulia Provvedi de Le Donatella svela tutto su Instagram, mostrandosi letteralmente senza filtri: tutto il pubblico l’acclama.

Oltre che per la loro musica, Le Donatella sono apprezzate dai loro tantissimi fan per la cura con la quale trattano alcune tematiche sociali, come ad esempio il body positive.

Spesso provocatorie, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, dopo reality show come L’Isola dei Famosi (nel 2015) e il Grande Fratello Vip continuano a spopolare, non soltanto mostrandosi sensuali e provocatorie nell’abbattere stereotipi e distinzioni di genere, ma anche nel mandare messaggi a sostegno dei loro follower.

Questa volta, al centro della scena ci finisce Giulia, che con un nuovo scatto su Instagram si mostra letteralmente senza filtri, venendo acclamata da tutto il pubblico.

Giulia Provvedi de Le Donatella mostra il lato B senza filtri

Abbiamo spesso visto, sul loro profilo Instagram condiviso, le due gemelle protagoniste di scatti al limite della censura, enfatizzanti la loro bellezza e sensualità.

Le due però non si fanno mai problemi nel mostrarsi per quello che sono, con tanta autoironia e soprattutto accettazione; è questo il messaggio che voglio trasmettere a tutte le loro fan e non solo, quello di amarsi così per come si è, visto che la perfezione non esiste.

Solo pochi giorni fa, Giulia si era già mostrata al naturale, focalizzando l’attenzione sull’addome; questa volta invece la cantante mostra il suo lato B con tanto di cellulite, svelando come le influencer riescano a mascherare i trucchi sui social.

Nella foto pubblicata vediamo Giulia girata di spalle, col lato B poggiato sopra al lavandino; il selfie permette alla cantante di mostrare a tutti la pelle a buccia d’arancia sui suoi glutei, un fenomeno del tutto comune fra le donne e che spessissimo viene “eliminato” tramite filtri e modifiche.

Nella soconda foto Silvia mostra di nuovo il suo lato B, questa volta in una posa diversa e meno “schiacciato” sopra al lavandino. Il risultato? La cellulite pare essere scomparsa, sia per la nuova posa della Provvedi sia magari per qualche ritocchino all’immagine.

“Realtà Vs Instagram. Voi cosa preferite?” scrive Giulia nella didascalia, che continua poi con un messaggio importantissimo “Io preferisco farci amare per i nostri difetti, che tanto un sedere che sembra perfetto su Instagram non è poi così difficile da ottenere”.

Senza filtri come sempre, con la solita genuinità che contraddistingue il duo, Giulia “smaschera” i corpi “perfetti” che modelle e influencer mostrano su Instagram, incoraggiando tutti a non sentirsi “sbagliati” per i propri difetti.

Leggi anche –> Elettra Lamborghini il vestito esplode sul décollété, si vede tutto

Oltre ad aver ottenuto tantissimi mi piace, nei commenti i fan acclamano la Provvedi: “La realtà, bravissimaaaa: finalmente una che dice le cose come stanno” si legge, oppure “sei bella anche con qualche buchetto di cellulite” e “L’unica che mostra la realtà dei fatti e non si nasconde dietro a filtri e ritocchi”.

Leggi anche –> Ferragrez, assurdo: la scuola di Leone costa quanto un auto usata

Tutti amano Le Donatella, non solo per il loro talento e la loro bellezza, ma anche perché cercano costantemente di rimanere “umane”, fuori da un personaggio solamente virtuale e, alla fine, inesistente.