Ferragrez, assurdo: la scuola di Leone costa quanto un auto usata

Chiara Ferragni e Fedez, sapete quanto costa la retta della scuola del piccolo Leone? La cifra è veramente da capogiro, un capitale.

I Ferragnez fanno ancora discutere, proprio a pochissimo dal loro esordio su Amazon Prime Video con la serie a loro dedicata. Di certo sia Fedez che Chiara Ferragni non sono estranei alle polemiche; data la loro popolarità e l’esposizione su determinate tematiche, non passano mai inosservati.

Questa volta, a far discutere non è tanto il prezzo degli accessori sfoggiati da Chiara Ferragni, né tanto meno di quello dei costi dei prodotti delle sue nuove linee; è piuttosto la cifra pagata per la retta della scuola del piccolo Leone, il primo figlio della coppia. Ecco quanto spendono i genitori, da non credere.

Chiara Ferragni e Fedez, ecco quanto costa la scuola di Leone: cifra da capogiro

Lo scorso settembre il piccolo Leone, nato nel 2018 a West Hollywood, ha iniziato il suo percorso di studi a partire ovviamente dal grado inferiore, l’asilo; i genitori hanno scelto una scuola d’eccezione per il figlio, una tra le migliori in circolazioni.

Leone Lucia Ferragni è stato iscritto ad un istituto d’eccellenza, tra i primissimi quanto a prestigio non soltanto nei dintorni di Milano, ma anche in tutta Italia stessa; la Saint Louis School è un vero e proprio campus bilingue che, all’interno, racchiude non soltanto la scuola dell’infanzia, ma anche quella primaria e quella secondaria.

Potenzialmente quindi, il bambino potrebbe frequentare a lungo gli studi all’interno del campus; come facilmente intuibile, la retta da pagare è veramente da capogiro, considerato il prestigio e la qualità della scuola. Sia Fedez che la Ferragni pagano circa 2800 euro per il primo anno, mentre a partire dal secondo la retta scenderà leggermente assestandosi sul costo di 1800 euro.

A queste cifre vanno aggiunti altri 1370 euro per la retta annuale e oltre 1475 per il servizio di mensa a scuola, che visto il costo deve essere di prima qualità; cifre veramente da record fuori dalla portata di quasi tutti, al di fuori di imprenditori e celebrità di vari campi.

In ogni caso, visti i loro guadagni, è un costo che i Ferragnez possono sostenere senza alcun problema, e che comunque andrà ad influire sulla formazione di loro figlio.