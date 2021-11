Federico Lauri, conosciuto da tutti come Federico Fashion Style, mette a tacere i dubbi sulla sua sessualità una volta per tutte.

Nato nei dintorni di Roma nell’89, Federico Lauri è conosciuto da tutti come Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip diventato celebre in tutta Italia anche per essere protagonista del programma di Real Time Il Salone Delle Meraviglie.

Diventato un volto noto e seguito da tantissimi follower su Instagram, Federico si sta mettendo ora in gioco come concorrente di Ballando con le stelle, in coppia con Anastasia Kuzmina.

Personalità eccentrica, in molti si sono sempre interrogati sulla sua sessualità, su cui a quanto pare il Lauri ha voluto fare chiarezza una volta per tutti, mettendo a tacere tutti i dubbi.

Federico “Fashion Style” Lauri, a tacere i dubbi sulla sua sessualità

Proprio sotto i riflettori del programma di Milly Carlucci è emersa ancora una volta la questione della sua sessualità, che molti dubbi ha creato sin da subito a tutti i fan; lui stesso però, intervistato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato una volta per tutte dell’argomento facendo chiarezza.

Come emerso dall’intervista, Federico Fashion Style si è dichiarato eterosessuale; il parrucchiere ha avuto modo di parlare a lungo anche della sua infanzia e della sua adolescenza, anche insieme ai genitori presenti in studio.

Dalla conversazione è emerso come, durante il periodo scolastico, Federico abbia fatto molta fatica ad integrarsi coi suoi compagni, per via di una personalità estrosa molte volte non compresa e giudicata (anche per via delle paillettes indossate e i vestiti eccentrici).

“Federico già da piccolo amava essere eccentrico nei modi, ha una dote artistica nell’esprimersi. All’asilo amava abbellire le altre bambine” hanno spiegato i genitori. Lo stesso Lauri chiarisce poi il suo orientamento sessuale: “Ma io sono etero, non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei”.

Il parrucchiere è sposato con Letizia Porcu, una sua coetanea anche lei di Anzio, da ormai ben dieci anni; i due hanno avuto la piccola Sophie Maelle, nata nel 2017 tramite fecondazione assistita proprio come spiegato da Federico.

Mentre si gode la sua meravigliosa famiglia, il parrucchiere spiega ancora una volta come si lasci scivolare addosso le critiche: “Non mi è mai fregato nulla. Per me è normalità vestirmi così e quando vengo giudicato dai giudici di Ballando con le Stelle per il mio essere non lo accetto”.

Con la sua forte personalità, Federico si candida quindi a rompere ogni stereotipo di genere, esprimendo il suo grande estro in accordo con la sua personalità; e per questo, così come per la propria sessualità, di certo nessuno deve giustificarsi.