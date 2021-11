Demenza: ecco il test in 5 minuti che ti dice se ne soffri a partire dai 40 anni

Vediamo insieme questo rapido e veloce test che può aiutarci a capire se potremmo soffrire di demenza, già a partire dai 40 anni.

Iniziamo con il dire che dopo aver superato i 40 anni il nostro corpo inizia ad accusare qualche segno del tempo che passa.

Ci sono dei piccoli doloretti che iniziano a trovarci, spesso la nostra attenzione inizia a diminuire, e se dormiamo poco le energie sono poche, non come quando eravamo ragazzi.

Ma quello che ovviamente mette in agitazione tutti noi, sono le cose che ci dimentichiamo, magari la scadenza di una bolletta, o peggio ancora avere un momento di vuoto su dove è parcheggiata la macchina.

Demenza: il test che ha rivoluzionato tutto

Questo è un momento di ansia per tutti, ma è un campanello che non possiamo assolutamente sottovalutare oppure no?

Per cercare di darci una spiegazione c’è un test che misura il livello di decadimento cognitivo.

Si chiama CognICA Integrated Cognitive Assessment ed è stato sviluppato dalla società londinese Cognetivity Neurosciences.

Questo test è stato certificato in Europa come dispositivo medico con marchio CE e viene utilizzato in moltissime cure cliniche primarie e specialistiche nel Regno Unito.

Anche in America, di recente è stato certificato, dalla Food And Drug Administration, al posto di quelli storici con carta e penna.

Il CognICa, ha alcuni vantaggi rispetto ai normalissimi test che c’erano prima, come prima cosa ha un elevatissima sensibilità per il deterioramento in fase iniziale.

E questo, può aiutare nel prevenire e curare una possibile decadenza negli anni a seguire, se presa in anticipo e curata nel modo giusto.

Come secondo motivo, essendo in formato digitale, si può trasformare in qualsiasi lingua nel giro di pochissimo.

Il test, poi essendo molto semplice si può effettuare anche da soli, senza l’aiuto del personale medico sanitario.

C’è anche la possibilità di farlo tranquillamente a casa, ci basterà avere semplicemente un tablet.

Ma come funziona in pratica? Ci vengono mostrate delle immagini in modo molto veloce, e bisogna distinguere dove ci sono gli animali e dove no.

Più rispondiamo in modo veloce e maggiore è il nostro cervello sarà sano, di norma la nostra mente riconosce una immagine in meno di 200 millisecondi.

La diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative e maggiore è la possibilità di rallentare i suoi effetti.

Per maggiori informazioni, ed un esempio di test potete consultare il seguenti link https://cognetivity.com/cognica/