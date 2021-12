U&D la scelta di Andrea Nicola ha un retroscena incredibile, eccolo

Vediamo meglio insieme che cosa è successo o meglio è stato svelato su Andrea Nicole, che nessuno immaginava.

Come sappiamo bene, la nota tronista Andrea Nicole, ha scelto in modo molto repentino dopo aver partecipato al programma che fa trovare l’amore condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne.

Ma cerchiamo di capire che cosa si sta dicendo nelle ultime ore sulla bellissima ragazza, e soprattutto se sono vere queste voci.

Iniziamo con il dire che per quanto riguarda il programma pomeridiano di Maria, la scelta di Andrea Nicole ancora non è stata trasmessa.

Andrea Nicole: ecco il retroscena

Dalle varie voci, però sappiamo come è andata per grandi linee, ma la giovane è stata accusato dai suoi follower e non sono di aver mancato di rispetto a tutti, dalla redazione al pubblico a casa.

Sembra, infatti, che si è incontrata di nascosto con Ciprian, suo corteggiatore, senza dire nulla a nessuno, ed hanno passato la notte insieme.

Prima, però, che viene messa in onda la puntata, un amico della tronista decide di parlare e di dire come sono andate veramente le cose.

Ovvero, alcune informazioni non sono veritiere, e quello che va in onda è solamente spettacolo e non vita vera.

Ha infatti dichiarato che quello che vediamo è spettacolo ed ha delle sue regole da seguire, mentre l’amore no, e non trova giusto le offese che sono arrivate direttamente ad Andrea Nicole.

Ha continuato dicendo, che è meglio aspettare la messa in onda della puntata prima di parlare o di puntare il dito contro qualcuno, terminando con le seguenti parole:

“….Anche se non ha concluso propriamente secondo la scaletta, ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata”.

Ed ha anche aggiunto che lo spettacolo giustamente è una cosa mentre la vita di tutti i giorni un’altra.

Non ci resta quindi che attendere veramente la messa in onda per capire nel modo corretto come sono andate veramente le cose tra Andrea Nicole e Ciprian.