Anna Tatangelo per la prima volta con il nuovo compagno ed il figlio!

Anna Tatangelo si mostra per la prima volta con il nuovo compagno ed il figlio: i tre si divertono insieme in vista delle vacanze natalizie.

In quest’ultimo periodo è iniziata una vera e propria vita per Anna Tatangelo, che abbiamo avuto modo di conoscere sin da giovanissima, considerato il suo precoce esordio sulle scene musicali.

Per larga parte degli ultimi anni, la Tatangelo è stata indissolubilmente vista insieme a Gigi D’Alessio, suo compagno per tanti anni e col quale ha avuto anche un figlio.

La fine della storia d’amore col cantautore napoletano ha aperto un nuovo capitolo per la vita della cantante, che ha ora una nuova carriera e soprattutto un nuovo compagno.

Anna Tatangelo si mostra col figlio e col nuovo compagno

Bella e sensuale come sempre, a 34 anni la Tatangelo pare aver raggiunto la maturità in tutti i campi: di recente, ha anche fatto il suo esordio come conduttrice grazie al programma Mediaset Scene da un matrimonio, mentre attualmente continua ad essere impegnata come giudice ad All Together Now.

La sua carriera quindi è più florida che mai e, lo stesso, si può dire anche della sua vita sentimentale: ormai da mesi ha intrapreso una relazione col rapper Livio Cori, suo attuale compagno.

I due si sono concessi alcuni giorni di divertimento a Disneyland in compagnia del figlio di Anna, Andrea, oggi 11enne; la cantante è apparsa felicissima tra le attrazioni del parco, godendosi l’amore dei “suoi” due uomini.

La Tatangelo ama tantissimo suo figlio e ha deciso di fargli questo regalo, coinvolgendo anche Cori; tra i due le cose sembrano andare benissimo e, come si può vedere, si fanno già le prime prove di famiglia.

“Promessa mantenuta! Prima volta a Disneyland Paris per entrambi! E’ bello vederti sorridere! E’ bello tornare bambina insieme a te! Qui è davvero magico e con te lo è ancora di più” scrive la cantante sui social, dedicando il pensiero al figlio Andrea. dedicando le sue parole ad Andrea.

Anche Livio Cori si è mostrato felice e sorridente sui social, scherzando anche sull’esperienza al parco: “Oggi la mia dignità è andata via per sempre portando le orecchie di Topolino per 12 ore grazie a Minnie. Ho superato una prova importante, ora sono pronto a tutto” scherza in un video registrato insieme ad Anna.

Che presto si possa magari parlare di fiori d’arancio tra i due? Forse è ancora prematuro, ma intanto Anna e Livio sono felicissimi insieme, anche in presenza del piccolo Andrea.