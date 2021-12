Il paradiso delle signore anticipazioni: Agnese si sente male!

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento di oggi, per quanto riguarda il Paradiso delle signore.

Anche oggi, 10 dicembre, abbiamo modo di vedere una nuova e davvero interessante puntata per quanto riguarda la nostra saop opera preferita.

Stiamo parlando ovviamente delle vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese del Paradiso.

Iniziamo con il dire che a casa Amato non è certo un momento facile, anche perchè Agnese è stata cacciata da Vittorio, anzi meglio dire che ha preso una pausa forzata, dopo aver causato un incendio per una sua dimenticanza.

Agnese si sente male e sviene

Ma le cose sembrano andare sempre peggio, perchè dopo che Tina ha saputo la data dell’intervento, Agnese, in forte agitazione per la figlia sviene.

La donna viene ritrovata a terra da Tina e Vittorio, che sono ovviamente preoccupati per quello che le può essere successo.

Nel mentre, Salvatore, non sembra riuscire a perdonare la madre, ma questo sembra che stia mettendo in imbarazzo anche la sua compagna.

Per quanto riguarda invece, Adelaide, ovviamente lei non lascia mai nulla al caso, Flora infatti, a brevissimo cadrà in una trappola che la contessa ha preparato.

Umberto, però, sembra troppo interessato alla Gentile Ravasi, tanto che non sarà contento di scoprire che la donna lo sta ingannando.

Flora, ha capito che i Guarnieri hanno dei sospetti molto forti su di lei, e per questo motivo cerca di far finta di essere all’oscuro di tutto.

Per quanto riguarda invece, Stefania, sembra sia diventata un generale di ferro e controlla ogni minuto Gemma.

Marco di Sant’Erasmo sembra molto attratto dalla sorellastra di Stefania, e riescono anche ad uscire insieme, eludendo la sorveglianza della Colombo.

In questa uscita, poi ci sarà anche un dolcissimo bacio, non ci resta che attendere le prossime puntate e vedere come si svilupperà la situazione, sempre tutti i giorni sulla rai e alle 15.45 circa.