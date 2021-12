Love is in the air anticipazioni: Serkan fa scacco matto!

Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento odierno per quanto riguarda la soap opera turca.

Anche oggi, 10 dicembre, possiamo assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda la storia tra Eda e Serkan, ovvero Love is in the air.

Cerchiamo di capire che cosa ci aspetta oggi, e sopratutto che cosa farà il bel proprietario della ArtLife.

LEGGI ANCHE —> Una vita: Genoveva viene sconvolta da una scatola

Iniziamo con il dire che l’arrivo, senza che nessuno sapesse nulla a Sile, di Serkan ha messo tutti in agitazione, comprese Melek e Ayfer.

Serkan vuole Eda, ma lei non sembra dello stesso parere

Il motivo? L’uomo non deve scoprire assolutamente che è il padre della piccola Kiraz, ovvero la figlia di Eda.

Ma la giovane donna, sembra stia iniziando a dare i primi segni di cedimento e potrebbe non mantenere il segreto così a lungo.

Melek e Ayfer, hanno aiutato Eda quando Serkan le aveva spezzato il cuore, e non vogliono che la loro amica soffra nuovamente.

LEGGI ANCHE —> Domenica In anticipazioni: Ecco il ritorno che non immagini

Le due, quindi, inventano l’ennesima bugia, mentre Aydan ha deciso di trasferirsi proprio a Sile per controllare la bella paesaggista.

Serkan, nel mentre ha capito di amare ancora Eda e di non averla mai dimentica, e per questo motivo, dato che lei non vuole passare del tempo insieme a lui, organizza una riunione finta.

Ovviamente quanto arriva in ufficio, non c’è nessun altro oltre a loro due, possono trascorrere quindi del tempo da soli senza che nessuno li stia a guardare.

Che cosa succederà poi? Al momento non possiamo saperlo, ma possiamo attendere le prossime puntate che andranno in onda sempre su Canale 5 alle 16.45 circa.