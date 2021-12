Paradiso delle signore: Ludovica fa riflettere Flora su Adelaide

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda l’amatissima soap opera giunta alla sesta edizione.

Anche oggi, 14 dicembre, possiamo assistere ad un nuovo ed interessante appuntamento per quanto riguarda le vicende che si svolgono all’interno del Paradiso delle signore.

Cerchiamo quindi di capire l’evolversi della situazione particolare per quanto riguarda la Gentile Ravasi.

LEGGI ANCHE —> Chicago PD: lo sceneggiatore anticipa un futuro eccitante per i “Burzek”

Iniziamo con il dire che anche al Paradiso il Natale è sempre più vicino, ed anche nella casa della famiglia Colombo si iniziano a fare i vari decori.

Ludovica cerca di aiutare Flora

Ezio ha anche deciso di comprare il presepe nuovo per la sua nuova famiglia che ha appena riunito.

Gemma, come al solito, non sembra molto contenta di questa idea di Ezio, e sembra molto distaccata, quasi scocciata.

Ma questa volta, sarà la volta di Stefania spiegare che cosa sta succedendo alla sorellastra Gemma.

C’è un motivo legato al suo passato, ovvero che non è ancora molto abituata ad avere una figura maschile nella sua vita, ma grazie a Stefania anche questa difficoltà sarà superata.

LEGGI ANCHE —> Giacomo Celentano: il racconto che non ti aspetti e stupisce tutti!

Per quanto riguarda Flora sembra essere in trappola, o almeno è quello che vorrebbe la Contessa, perchè sta indagando troppo su di lei.

Flora, ovviamente è decisissima ad andare avanti con le sue ricerche per capire come è veramente morto il padre.

I Guarnieri sono colpevoli e lei riuscirà a dimostrarlo, e la giovane decide di parlare anche con Ludovica.

La giovane, però sarà preoccupata per il progetto che ha in mente, e decide di mettere in guardia Flora, perchè i due Guarnieri sanno essere molto pericolosi.

La giovane stilista accetterà il consiglio di Ludovica oppure procederà per la sua strada senza pensare?

Sembra che la giovane sia disposta veramente a tutto per trovare cosa è successo al padre, ma decide di passare il Natale in famiglia, ovvero in America.

Questa scelta lascerà un po’ sotto sopra Umberto, ma sarà perchè non può controllarla oppure perchè prova qualcosa per la giovane?

Vittorio, nel mentre, dopo aver ascoltato Agnese cerca di convincerla a raccontare tutto quello che le ha confessato a Salvatore, e nel mentre invita a cena fuori Tina con la madre, e la lascia poi da sola con il figlio, in modo tale che possono parlarsi.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno tutte le intrecciate vicende al Paradiso.